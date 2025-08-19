Strany si vylosovaly čísla kandidátek. Piráti symbolickou 16, ANO věří na energii 22

Domácí

Strany a volební uskupení interpretují čísla, pod kterými půjdou do letošních sněmovních voleb, jako příznivá a přinášející energii. Vylosovala je dnes Státní volební komise. Čísla zároveň určila pořadí, ve kterém Český statistický úřad strany a hnutí uvede na oficiálním volebním webu.
Andrej Babiš při volební kampani.
Andrej Babiš při volební kampani. | Foto: Radek Bartoníček

Na los čekaly volební štáby s tiskem letáků a dalších materiálů do kampaně. Na sociálních sítích se už začala objevovat.

Favorizované hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše půjde do hlasování pod číslem 22. "Věřím, že to bude šťastné číslo. Číslo 22 prý symbolizuje velkou energii, vytrvalost, vizi a schopnost přetavit sny v realitu, takže to i sedí," řekl mluvčí ANO Martin Vodička. Poznamenal, že hnutí na číslo čekalo s tiskem volebních novin a dalších tiskovin. Předseda hnutí Andrej Babiš je přitom známý svou zálibou v horoskopech a esoterii, o numerologii, tedy symbolice čísel, několikrát v minulosti mluvila i šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

"Máme radost, že do volebního klání vstupujeme s optimistickým číslem 11 - s jasnou vizí bezpečné a úspěšné České republiky, která sebevědomě směřuje na západ. Tento symbol bude provázet naši kampaň - na tiskových materiálech, ve volebních klipech i v další propagaci značky SPOLU," sdělil šéf volební kampaně vládní koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Piráti budou kandidovat pod číslem 16, jejich předseda Zdeněk Hřib to bere jako dobré znamení. "Letos je to právě 16 let od našeho vzniku v roce 2009 - a tohle číslo pro nás symbolizuje kontinuitu, zkušenost i energii do dalších let," uvedl v komentáři pro. Piráti podle něj jdou do voleb s jasným plánem, jak nakopnout modernizaci státu, snížit daně rodinám, zajistit dostupné bydlení a nekompromisně bojovat s korupcí. "Díky všem, kdo nás podporují - s šestnáctkou na kandidátce i šestnácti lety práce za námi máme chuť a sílu posunout Česko dál," dodal.

Hnutí Starostové a nezávislí začalo své číslo 23 propagovat pár hodin po vylosování na sociálních sítích fotografií předsedy Víta Rakušana s basketbalovým míčem a poznámkou, že do termínu voleb 3. a 4. října to STAN ještě rozehraje.

