Strany si vylosovaly čísla kandidátek. Piráti symbolickou 16, ANO věří na energii 22

Na los čekaly volební štáby s tiskem letáků a dalších materiálů do kampaně. Na sociálních sítích se už začala objevovat.
Favorizované hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše půjde do hlasování pod číslem 22. "Věřím, že to bude šťastné číslo. Číslo 22 prý symbolizuje velkou energii, vytrvalost, vizi a schopnost přetavit sny v realitu, takže to i sedí," řekl mluvčí ANO Martin Vodička. Poznamenal, že hnutí na číslo čekalo s tiskem volebních novin a dalších tiskovin. Předseda hnutí Andrej Babiš je přitom známý svou zálibou v horoskopech a esoterii, o numerologii, tedy symbolice čísel, několikrát v minulosti mluvila i šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.
"Máme radost, že do volebního klání vstupujeme s optimistickým číslem 11 - s jasnou vizí bezpečné a úspěšné České republiky, která sebevědomě směřuje na západ. Tento symbol bude provázet naši kampaň - na tiskových materiálech, ve volebních klipech i v další propagaci značky SPOLU," sdělil šéf volební kampaně vládní koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).
Piráti budou kandidovat pod číslem 16, jejich předseda Zdeněk Hřib to bere jako dobré znamení. "Letos je to právě 16 let od našeho vzniku v roce 2009 - a tohle číslo pro nás symbolizuje kontinuitu, zkušenost i energii do dalších let," uvedl v komentáři pro. Piráti podle něj jdou do voleb s jasným plánem, jak nakopnout modernizaci státu, snížit daně rodinám, zajistit dostupné bydlení a nekompromisně bojovat s korupcí. "Díky všem, kdo nás podporují - s šestnáctkou na kandidátce i šestnácti lety práce za námi máme chuť a sílu posunout Česko dál," dodal.
Hnutí Starostové a nezávislí začalo své číslo 23 propagovat pár hodin po vylosování na sociálních sítích fotografií předsedy Víta Rakušana s basketbalovým míčem a poznámkou, že do termínu voleb 3. a 4. října to STAN ještě rozehraje.
"V dresu s číslem 23 hrál jeden z nejlepších světových basketbalistů Michael Jordan. Takže coby amatérský baskeťák to beru jako dobré znamení. Jordan dal v průměru 30 bodů za zápas. My jsme připravení hrát čistou silnou hru a zabodovat podobně jako on," řekl Rakušan. Místopředseda STAN Lukáš Vlček doplnil, že hnutí musí volební číslo proměnit na volební výsledek, potenciál k tomu má.
Hnutí SPD s číslem 6 bude podle mluvčí Lenky Čejkové vyjmenovávat šest důvodů, proč volit změnu, a to nižší ceny energií, nižší ceny potravin, nižší ceny bydlení, nižší ceny léků, bezpečné ulice a aby měla pod vládou SPD Česká republika ve světě zase zvuk.
Prioritou není číslo pro hnutí Stačilo!, ve kterém převažují komunisté a sociální demokraté. "Číslo je to hezké, ale pro nás není důležité, lidé ho nevolí, volí program," řekl mluvčí komunistů Roman Roun. Voliči uskupení naleznou pod číslem 25. "Rok 2025 bude rokem zásadní změny. Jsme rádi, že jsme 25 získali, protože rozhodne," doplnil později formulaci, kterou se bude Stačilo! připomínat.