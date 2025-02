Byla to skoro poprava, žáci dostali boxerkou, říká o přijímačkách nanečisto expert

Podávání přihlášek na střední školy je v plném proudu a tentokrát si je díky Cermatu mohli žáci zkusit i nanečisto. Cvičné testy měly žákům usnadnit výběr dalšího zaměření, nicméně zkoušky se setkaly spíše s negativním přijetím. Podle programového ředitele EDUin Miroslava Hřebeckého je myšlenka "zkoušek nanečisto" dobrá, nicméně nastavená obtížnost a forma zkoušek nebyla dobře zvolena.

Vysoká obtížnost a celkový koncept testů od Cermatu podle učitelů způsobil v mnoha případech silnou demotivaci žáků pro další studium a podle Hřebeckého je to přinejmenším nestrategické. "Vžijme se do kůže těch deváťáků, vždyť je to pro ně první setkání natvrdo se státem. Pokud si takto budujeme občany, že jim dáme boxerkou, tak to byla skoro poprava," kritizuje zvolenou formu bývalý učitel a ředitel základní i střední školy.

Podle Hřebeckého by měl stát prosazovat dlouhodobější koncepci vzdělávání, která by dala žákům možnost výběru z více obecných zaměření, které by si pak mohli postupně specifikovat během studia. "Nemusí jít v patnácti rovnou na automechanika, rovnou na ševce, ale pokud má blízko k technologiím, tak si vybere techniku a k tomu třeba informatiku a ta profilace bude postupná," vysvětluje návrhy, které prosazuje EDUin, v rozhovoru s Terezou Engelovou.

České školství se dlouhodobě potýká s kvalitou vzdělání, což se odráží i v datech mezinárodních šetření. "Mimo jiné se výzkumníci v dotaznících ptají, jestli třeba děti chodí rády do školy. Naši čeští studenti se v porovnání s ostatními bohužel umisťují na těch nejspodnějších příčkách," vysvětluje ve Spotlightu a doplňuje, že je to zapříčiněno také zkostnatělou a zastaralou organizací. "Přijde učitel, ukloní se, spustí nějaký výklad, děti si zapisují do sešitu, pak se to mají naučit nazpaměť a pak mu to mají zpátky napsat do testu. Nedává to smysl," kritizuje odborník.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

01:15-04:55 V jakém stavu jsou přijímačky na střední školy? Proč jsou s nimi každý rok problémy a jsou k něčemu testy "nanečisto"? Pomáhá Cermat těm, kdo nemají přístup ke komerčním přípravným testům? A jaký vliv mají přijímačky na duševní zdraví žáků?

04:55-10:22 Nebylo by lepší nechat děti rozhodovat o své budoucnosti až v dospělosti? Jaké jsou vztahy mezi dosaženým vzděláním a uplatněním na trhu práce? A proč je vzdělávací systém decentralizovaný?

10:22-15:01 Jak krajské politické změny mění směr vzdělávací politiky? Proč děti v Česku chodí do školy nerady a jak se to projevuje ve výsledcích mezinárodních výzkumů? A jak důležité je zapojení moderních technologií do výuky?

15:01-20:13 Proč se nedaří více přiblížit moderním trendům ve vzdělávání jako v jiných zemích? A proč se nedaří implementovat dlouhodobé strategie?

20:13-31:44 Jak by měl fungovat moderní proces výběru školy a co by měly školy požadovat od uchazečů? A jaké kompetence a gramotnosti by měl mít student 21. století?