Domácí

Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

ČTK ČTK
Aktualizováno před 5 minutami
Státní zástupce ve čtvrtek podal obžalobu na poslance Tomia Okamuru a jeho hnutí SPD za podněcování k nenávisti. Uvedl to šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek.
Tomio Okamura s letáčkem z kampaně ke krajským volbám v roce 2024, kterou kritici označovali jako rasistickou.
Tomio Okamura s letáčkem z kampaně ke krajským volbám v roce 2024, kterou kritici označovali jako rasistickou. | Foto: Aktuálně.cz/ČT24

Kauza souvisí s loňskými předvolebními plakáty hnutí. V případě prokázání viny hrozí Okamurovi šest měsíců až tři roky vězení. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala doplnil, že obžaloba pro Okamuru navrhla podmíněný a peněžitý trest, pro SPD pak rovněž peněžitý trest. Okamura řekl, že jde o pokračující snahu vládní koalice kriminalizovat jeho i SPD. Upozornil také na možné procesní pochybení.

"Podstatou dovozování trestní odpovědnost za uvedený přečin je prezentování dvou plakátů v rámci předvolební kampaně do zastupitelstev krajů a senátních voleb konaných v roce 2024, jejichž obsah vzbuzoval či posiloval negativní emoce nenávistného charakteru vůči migrantům negroidní rasy a romskému etniku na území České republiky," sdělil Lelek. Obžalobu bude řešit Obvodní soud pro Prahu 1.

Související

Okamura upravil nový volební reggae spot. Pivovar nesouhlasí s použitím svého loga

Logo jedné ze značek pivovarské skupiny Plzeňský Prazdroj v letním volebním songu strany SPD.
2:35

Na jednom z kontroverzních plakátů SPD byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu" a "Stop Migračnímu paktu EU". Na dalším plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo "Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku…" a "Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!".

"Pokračuje snaha vládní koalice kriminalizovat SPD a mne za vyjádření názorů proti nelegální migraci a zabránit SPD účasti ve volbách," řekl ve čtvrtek Okamura ČTK. Už dříve uvedl, že kauzou je zmanipulovaná. Podle něj za ní stojí premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), kteří se snaží ovlivnit letošní podzimní volby do Sněmovny, a zůstat tak u moci.

Za závažné procesní pochybení považuje Okamura fakt, že hnutí SPD jako takové prostřednictvím jeho zmocněnce nikdo nevyslechl. "Obžaloba nám ani nebyla doručena. Překvapuje nás, že z policie či státního zastupitelství unikají informace, o kterých ani nevíme," dodal.

Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Cimbala ČTK napsal, že dozorový státní zástupce přihlédl k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, který se už v minulosti věnoval otázkám hranic svobody projevu v souvislosti s vystupováním politicky aktivních subjektů. "Z relevantní judikatury vyplynulo, že svoboda projevu spojená s prezentací i politicky aktivních subjektů nekryje projevy nenávistného charakteru namířené proti rasovým, etnickým či náboženským skupinám," vysvětlil.

"Při posuzování otázky, zda má být obžaloba podána, se státní zástupce s ohledem na svou nezávislost řídí pouze poznatky, které vyplynou z provedeného dokazování v přípravném řízení, a platnou právní úpravou. Státní zástupce nemůže při svém rozhodování posuzovat jiné otázky či přihlížet k jiným požadavkům nebo veřejným výrokům," doplnil Cimbala.

Zmíněný trestný čin spáchá ten, kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků. V základní sazbě za něj lze uložit maximálně dvouleté odnětí svobody. Sazba se ale zvyšuje, pokud se pachatel činu dopustí "tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem".

 
Mohlo by vás zajímat

"Jejich fanatismus není dobré podceňovat." Kauzu proruské domobrany soud opět odložil

"Jejich fanatismus není dobré podceňovat." Kauzu proruské domobrany soud opět odložil

Digitalizace stavebního řízení stále nefunguje podle očekávání, tvrdí samosprávy

Digitalizace stavebního řízení stále nefunguje podle očekávání, tvrdí samosprávy

Většina Čechů se nepřipravuje na krizové situace, nemají doma ani nouzové zásoby

Většina Čechů se nepřipravuje na krizové situace, nemají doma ani nouzové zásoby

Letní počasí se vrací, bude slunečno, teploty překročí tropickou třicítku

Letní počasí se vrací, bude slunečno, teploty překročí tropickou třicítku
domácí Aktuálně.cz Obsah Tomio Okamura SPD obžaloba

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

Obžaloba pro Okamuru navrhla podmíněný a peněžitý trest, pro SPD pak rovněž peněžitý trest.
před 9 minutami
Neuvěřitelné video ze Stezky Českem. Žena natočila setkání, které nikdo nečekal

Neuvěřitelné video ze Stezky Českem. Žena natočila setkání, které nikdo nečekal

Na koloběžce zdolává Stezku Českem. Veronika a její čivava Hačiko zažili neuvěřitelné setkání, které je v Česku unikátem.
před 30 minutami
Víc jich nikdy nebylo. V Gaze trpí akutní podvýživou téměř 12 000 malých dětí

Víc jich nikdy nebylo. V Gaze trpí akutní podvýživou téměř 12 000 malých dětí

Kvůli omezenému přísunu pomoci a systému její distribuce Izrael kritizovaly OSN, četné mezinárodní organizace i některé západní vlády.
před 31 minutami

Gigantický most na Sicílii: technický zázrak, finanční past nebo tunel pro mafii

Gigantický most na Sicílii: technický zázrak, finanční past nebo tunel pro mafii
Prohlédnout si 8 fotografií
Ministr infrastruktury a dopravy Matteo Salvini patří k největším podporovatelům mostu.
V Indii, v oblasti Džammú a Kašmír, se letos otevřel nejvyšší železniční jednoobloukový most planety. Chenab Bridge měří 359 metrů, je tak o 29 metrů vyšší než Eiffelova věž.
před 52 minutami
Zkrat ze Slovácka vyjde Chorého draho, hrozbě půlročního trestu se ale vyhnul

Zkrat ze Slovácka vyjde Chorého draho, hrozbě půlročního trestu se ale vyhnul

Fotbalista Tomáš Chorý ze Slavie si šest zápasů nezahraje. Od disciplinární komise dostal trest za to, že udeřil brankáře Slovácka Heču do rozkroku.
před 1 hodinou
Stát NATO byl v pohotovosti. Do Litvy se zřítil "falešný" dron s výbušninami

Stát NATO byl v pohotovosti. Do Litvy se zřítil "falešný" dron s výbušninami

Minulý týden přiletěl do Litvy z Běloruska vojenský dron. Nejnovější vyšetřování ukázalo, že nesl dva kilogramy výbušniny.
před 1 hodinou

Váš průvodce italskou kuchyní. Co ochutnat a jak se orientovat v menu

Váš průvodce italskou kuchyní. Co ochutnat a jak se orientovat v menu
Prohlédnout si 19 fotografií
Smažené mořské plody.
Italská snídaně - cornetto s pistáciovou náplní a káva.
Další zprávy