Okamura upravil nový volební reggae spot. Pivovar nesouhlasí s použitím svého loga

Tomio Okamura, Radim Fiala, Zuzana Majerová a taky logo české pivní značky určené pro mladé pijáky. To všechno měl videoklip k nové skladbě "Naplno", kterým chce hnutí SPD přilákat voliče. Jenže jak zjistil deník Aktuálně.cz, pivovar o použití svého loga v kampani nevěděl. SPD na základě toho klip po několika hodinách vydalo v nové verzi.

Japonská pivovarská skupina Asahi, vlastník českého koncernu Plzeňský Prazdroj, se zlobí. Aniž by se prý společnosti kdokoliv zeptal, objevilo se velké logo jejího lehkého ležáku Proud ve volební kampani.

Značka, jež cílí na mladou generaci pijáků a dlouhodobě se těší velké marketingové kampani, je totiž dobře viditelná v novém videu hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

"Plzeňský Prazdroj je čistě apolitickým subjektem, on ani jeho značky se nezapojují do žádných předvolebních kampaní," odmítá Zdeněk Kovář, mluvčí skupiny, že by šlo o vědomou spolupráci s Tomiem Okamurou, který stejně jako Asahi pochází z Japonska. Skupina vlastní pivovary v Plzni, Velkých Popovicích a Nošovicích.

"Logo naší značky Proud se objevilo ve spotu bez našeho vědomí," pokračuje Kovář. A jedním dechem dodává: "Proto budeme vzniklou situaci řešit s autorem videa."

Deník Aktuálně.cz tak oslovil Tomia Okamuru, jednoho z hlavních protagonistů hudebního spotu a předsedu SPD. Ten na dotazy neodpověděl, místo něj se ale ozvala mluvčí hnutí Lenka Čejková.

Ta potvrdila, že o problému ví. Celá situace prý vznikla vinou produkční agentury, která video v houpavém reggae rytmu a s jednoduchým popěvkem vyráběla.

"Tam, kde to půjde, logo piva odstraníme, jinde klip stáhneme a nahradíme novou verzí," popsala Čejková deníku Aktuálně.cz. A jak je zjevné třeba na webu YouTube, tam už ve čtvrtek před polednem visela verze spotu, kde byla pivní značka rozostřena.

Jak je patrné ze záběrů volebního spotu "Naplno", natáčení probíhalo v kulisách některého z českých hudebních festivalů a nešlo tak čistě o akci SPD. Pódium s výrazným logem plzeňské pivní značky totiž nese jméno "Hostivařská přehrada Stage".