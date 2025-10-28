Domácí

Drábová, Svěrák, stoletý stavař i devítiletý školák. Prezident ocenil 48 osobností

Veronika Rodriguez Martin Sluka Fabian Blažek Štefan Novák Veronika Rodriguez, Martin Sluka, Fabian Blažek, Štefan Novák
před 2 hodinami
Aktuálně.cz přináší přehled všech oceněných, kteří ve Vladislavském sále obdrželi státní vyznamenání u příležitosti 107. výročí vzniku samostatného Československa.

Fotografie: Profimedia, ČTK, Economia, Wikimedia Commons, VHÚ, Paměť národa, AVČR, Město Olomouc, HZS ČR 

 
