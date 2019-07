Starostové chtějí obnovit tisíce dávno zaoraných cest. Pomůže to krajině i turistům

před 37 minutami

Dnes rozlehlé lány polí dříve dělily cesty, po kterých lidé volně procházeli krajinou. Postupem času je však zemědělci zaorali a jednotlivá pole spojili do velkých celků. Více než stovka starostů se nyní spojila do projektu "1000 a 1 cesta pro naši krajinu", který chce alespoň tisíc zaoraných cest obnovit. Mají sloužit nejen turistům, ale také udržet vodu v krajině díky protierozním pásům či alejím stromů, které by podél nich mohly vzniknout.

Projekt ve čtvrtek představilo hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a zapojili se do něj zatím jen starostové obcí, ve kterých tato strana vládne. Doufají však, že se k nim brzo přidají političtí rivalové. Takhle vzniká chytrá krajina. Unikátní projekt u Lán ukazuje, jak odolat suchu i vodě číst článek "Obnova polních cest je jedním z nejdůležitějších nástrojů obcí, jak podpořit udržitelnost vody v krajině. Tyto cesty jsou zachyceny ve starých mapách a často zůstaly ve vlastnictví obce. Dnes jsou většinou zorány a jsou součástí velkých zemědělských celků. Je však poměrně snadné takové cesty znovu obnovit, čímž se rozdělí velká pole," říká Pavel Čížek, místostarosta Spáleného Poříčí, kde s obnovou cest již začali. Jedním z výsledků má být mnohem lépe prostupná krajina. Historicky totiž polní cesty vedly zpravidla po vrstevnicích tak, aby cesta s dobytkem či koňmi taženými povozy byla co nejsnadnější. Obce se podle Čížka nemusí ani bát velkých nákladů. Tvrdí, že největší položkou je opětovné vytyčení cesty, které musí provést geodet a které vyjde na několik tisíc korun. "Zasetí třiceti kilogramů trávy na jeden hektar je pak úplně zanedbatelná položka," dodává. Aktivitu starostů chválí i Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí Duha. "Je hodně dobrý nápad využít tímto způsobem majetkových možností obcí," říká. V krajině je podle něj sice vidět jednolité pole, pohled do katastru však ukáže velmi rozkouskovaný pozemek mnoha majitelů, často rozdělený právě původními cestami, které po roce 1989 nezřídka připadly obcím. "Jakmile se ta pole znovu rozdělí, velmi to napomůže v boji proti suchu. Cesty, travnaté pásy nebo třeba i stromořadí, která od sebe pole oddělují, samozřejmě brání erozi. Voda díky nim nejenže neodnese živiny z půdy, ale ani sama krajinu neopustí," dodává Koželouh. Obnova cest pozitivně změní krajinu, věří starostové STAN vyzývá i další obce, aby se k iniciativě připojily. "Pokud by to udělalo více než šest tisíc obcí, došlo by k zásadní pozitivní změně naší krajiny. Na začátku věřím, že se podaří obnovit alespoň 1000 cest," říká předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský. Polabská krajina trpí. Extrémní sucho a škůdci decimují tamní borové lesy číst článek Podle něj jsou podobná opatření, která mohou obce dělat samy, doplňkem ke změnám legislativy, které hnutí STAN před měsícem představilo pod názvem Balíček proti suchu. Jeho součástí je například návrh začlenit ministerstvo zemědělství pod ministerstvo životního prostředí. Podle Farského by tak skončila praxe, kdy resort životního prostředí musí značnou část svého rozpočtu vynakládat na to, co v krajině způsobily dotace ministerstva zemědělství.