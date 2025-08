STAN nerozumí krokům ministryně spravedlnosti Decroix, svolává předsednictvo

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) nedostatečně vysvětluje důvody, proč nevznikne a nebude zveřejněna zpráva koordinátora Davida Uhlíře k takzvané bitcoinové kauze. V úterý tiskové zprávě to uvedlo koaliční hnutí STAN. Ve středu se mimořádně sejde jeho předsednictvo, Decroix se jednání podle STAN zúčastní.

Uhlíř v úterním prohlášení uvedl, že ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar od odsouzeného obchodníka s drogami, a to hlavně kvůli možnému ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislou justici. Žádné závažné skutečnosti, které nejsou známy z veřejných zdrojů, podle svých slov nezjistil.

Koordinátor předčasně ukončil spolupráci s resortem minulý týden, závěrečnou zprávu o svých zjištěních nevypracuje. Decroix přitom minulý týden při vysvětlování předčasného ukončení jeho angažmá uvedla, že Uhlíř je připravený zprávu po návratu z dovolené sepsat. Kvůli spornému daru před prázdninami rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Starostové uvedli, že nerozumí tomu, proč navzdory příslibu Decroix o zveřejnění zprávy byl veřejnosti oznámen opak. "Podle našeho názoru paní ministryně nedostatečně vysvětluje důvody, proč tato zpráva nebude vypracována a zveřejněna," uvedlo hnutí. Považují to za komunikační selhání.

Od Decroix bude STAN požadovat, aby věc znovu srozumitelně vysvětlila i veřejnosti. "Paní ministryně do úřadu nastoupila s ambicí objasnit okolnosti celé kauzy. Současný stav ale spíš otevírá prostor pro další spekulace a pochybnosti, což není v zájmu ani ministryně, ani celé vlády," dodali Starostové.

Decroix v úterý uvedla, že Uhlířovi tlumočila výzvu, aby zprávu předložil, jako ministryně ale nemá možnosti ovlivnit jeho kroky a rozhodnutí. Poslankyně a členka předsednictva STAN Hana Naiclerová v úterý řekla České televizi, že ministryně by měla kvůli poslednímu vývoji bitcoinové kauzy odstoupit.

Zprávu měl koordinátor odevzdat do konce srpna. Ministerstvo ale 28. července oznámilo ukončení vzájemné spolupráce - podle Decroix Uhlíř svou misi splnil a další koordinace kroků by byla nadbytečná a nehospodárná, protože by nepřinesla nic nového. Ministerstvo vyplatí Uhlířovi za jeho služby 160.000 korun plus DPH, což je polovina původně sjednané částky.

Kauza vypukla koncem května, kdy se v médiích objevily první informace o dohodě o daru a prodeji bitcoinů za téměř miliardu korun. Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení.

Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje okolnosti kauzy pro podezření ze zneužití pravomoci, legalizace výnosů trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami.