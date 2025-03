Spolek zveřejnil další záběry týrání v mlékárnách, zaměstnanci na nich bijí telata

Spolek Zvířata nejíme zveřejnil další záběry týrání zvířat z 12 farem v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Podle spolku by se mělo jednat o farmy dodávající kravské mléko společnosti Kunín. Na záběrech je například vidět, jak zaměstnanci kopou a bijí telata do hlavy a do břicha. Jde o několikátou mlékárnu, u které spolek odhalil kruté zacházení se zvířaty.

2:36 Video: spolek Zvířata nejíme