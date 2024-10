Bití, kopání, vláčení zvířat za krk. Spolek zveřejnil záběry skrytých kamer z kravínů

Spolek Zvířata nejíme zveřejnil tajně pořízené záběry z 12 kravínů, na nichž zaměstnanci zvířata bijí, kopou do nich, mlátí je tyčemi, za řetězy omotané kolem krku je vláčí za traktorem nebo jim sprostě nadávají. Množství zdokumentovaných případů podle nich dokazuje, že nejde o ojedinělé případy nebo pochybení jednotlivců, ale o běžnou rutinu.

Podle veterinární správy je ze záběrů jednoznačné, že byl porušen zákon na ochranu zvířat proti týrání. Veterináři chystají v dotčených chovech kontrolu. Mlékárna Madeta, která mléka z těchto kravínů odebírá, šokující chování ke zvířatům důrazně odsoudila.

Státní veterinární správa uvedla, že se zveřejněnými záběry zabývá. Chystá analýzu nahrávek a mimořádnou kontrolu v dotčených chovech. "Na záběrech jednoznačně dochází k porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nevylučujeme, že v některých případech může následně dojít k podání trestního oznámení," napsal Petr Majer z oddělení komunikace správy.

Případy týrání zvířat, které aktivisté dlouhodobě monitorují, postupně nahlašují veterinářům, kteří je řeší, řekl zástupce spolku Zvířata nejíme Lukáš Vincour. Spolek bude postupně zveřejňovat záběry spojené s dalšími velkými mlékárnami, do nichž je dodáváno kravské mléko z českých chovů.

Zástupci Madety se od hrubého chování některých pracovníků ke kravám na záběrech distancovala. "Společnost Madeta toto šokující chování ke kravám, o kterém jsme neměli povědomí, velmi důrazně odsuzuje a distancuje se od něj. Požádáme státní dozorové orgány, aby v této věci neodkladně zasáhly. S dotčenými dodavateli mléka jsme připraveni ukončit dodavatelsko-odběratelskou smlouvu," sdělila mluvčí největší mlékárny v zemi Marta Faktorová.

Organizace uvedla, že zveřejněné záběry pocházejí z farem Kožichovice, Slavičky, Kouty, Čáslavice, Stařeč, Budkov, Kostelní Vydří, Velká Lhota, Rudíkov, Růžená, Čechočovice a Třebětice. Většina se nachází v okrese Třebíč na Vysočině. Z kravína v Čechočovicích Madeta mléko neodebírá, doplnila Faktorová.

V chovu v Kožichovicích už zahájila kontrolu krajská veterinární správa, řekl Jakub Fukal, předseda představenstva Zemědělského družstva Kožichovice. "Jsou tam některé záběry nepěkné, my z toho budeme vyvozovat patřičné personální důsledky," uvedl Fukal.

Spolek Zvířata nejíme začátkem října spustil kampaň "MLÉK.O- konec lží o mléku", jejímž cílem je rozbít mylnou představu o šťastných kravách pasoucích se na loukách. Životy krav a telat jsou podle ochránců zvířat ve skutečnosti často plné kopání, bití a ubližování, což dokazují i tajně pořízené, mnohdy drastické záběry. Součástí kampaně je výzva za ukončení utrpení krav v mlékárenském průmyslu.

Autoři kampaně upozorňují také na rutinní praktiky v kravínech, které jsou sice legální, ale přesto kruté. "Kravám je jejich čerstvě narozené tele nenávratně odebráno do venkovního boxu, kde je krmeno sušenou mléčnou náhražkou a do měsíce svého věku zažívá bolestivé vypalování rohů bez umrtvení. Krávy jsou často dojené do jejich vyčerpání a neschopné pohybu jsou dovlečené na jatka, kde jejich bídný život končí," tvrdí členka spolku Martina Žabenská.

Spolek Zvířata nejíme svá zjištění a pořízené záběry předává veterinární správě, která se jimi dál zabývá. Případ špatného zacházení se zvířaty z jatek v Hraběticích na Znojemsku z roku 2022 skončil u soudu potrestáním tří zaměstnanců podniku. Muži při vykládce z nákladních aut do prasat a krav kopali, dávali jim elektrošoky a radili si, jak seleti šlápnout na hlavu.