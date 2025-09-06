Domácí

Spojenectví dvou politických matadorů se otřásá. Babiš zrušil mítink se Zemanem

Michaela Nováčková
před 2 hodinami
Předseda hnutí ANO zrušil plánovaný mítink v Ostravě, na kterém měl bývalý prezident vystoupit a podpořit jeho kampaň. Akce, na níž měl Zeman mimo jiné podepisovat své knihy, byla ohlášena na 11. září, ale nakonec z programu hnutí ANO zmizela. Dokonce i pozvánky, které se objevily na sociálních sítích, byly staženy. Pro samotného Zemana šlo o nečekaný obrat – s účastí na akci totiž počítal.
Bývalý prezident Miloš Zeman a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
Bývalý prezident Miloš Zeman a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Na krok Babiše upozornil server Seznam Zprávy, podle něhož bývalý prezident nesl zrušení pozvánky velmi nelibě. Přestože se exprezident cítil dotčen, zatím neodvolal svůj slib, že ve volbách dá hlas hnutí ANO.

Oficiální mluvčí ANO Martin Vodička se snažil celou věc bagatelizovat a tvrdil, že o žádné takové akci vlastně neví. Podle zákulisních informací však šlo o strategické rozhodnutí Babišova volebního týmu. Obava nesměřovala ani tak na samotného Zemana, který si u části voličů stále drží sympatie, ale spíše na jeho okolí.

Kontroverzní Zemanovo okolí

Hlavním problémem mělo být riziko, že by na ostravský mítink dorazili také jeho dlouholetí spolupracovníci - lobbista Martin Nejedlý a bývalý hradní kancléř Vratislav Mynář. Právě jejich přítomnost na fotografiích a záběrech z kampaně by ale mohla poškodit Babišův obraz v klíčové fázi před volbami.

Pro Zemana, který se v posledních měsících opět více zapojil do veřejného dění a v několika rozhovorech otevřeně podporoval Babiše, šlo o citelnou ránu. Ještě v červnu se totiž oba politici osobně setkali, kdy exprezident svého někdejšího premiéra ujišťoval, že stojí na jeho straně, a to jak v kauze Čapí hnízdo, tak i v nadcházejících volbách.

Zeman dokonce Babišovi vyšel vstříc, když na jeho žádost kontaktoval představitelky levicových stran Janu Maláčovou (SOCDEM) a Kateřinu Konečnou (KSČM), aby podpořil vznik společné kandidátky Stačilo!.

Zrušení společného vystoupení proto působí jako signál, že spojenectví obou politických matadorů se otřásá. Babiš se sice snaží udržet přímou podporu od exprezidenta, ale zároveň se zjevně distancuje od jeho někdejších kontroverzních spolupracovníků.

Babišův klíčový spojenec

Politolog Jan Herzmann pro Seznam Zprávy připomíná, že Zeman může stále oslovit nerozhodné voliče, zejména starší a méně vzdělané, kteří váhají mezi ANO, SPD a levicovým blokem Stačilo!. Pokud by se rozhodl svůj vliv využít jinak než ve prospěch Babiše, mohlo by to hnutí ANO v předvolebním finiši oslabit.

Není proto divu, že v zákulisí Babišova týmu panuje obava, aby si Zeman své rozhořčení nepřenášel na veřejnost. Pro samotného expremiéra jde o křehkou rovnováhu: na jedné straně nechce přijít o podporu populárního exprezidenta, na druhé straně si nemůže dovolit riskovat negativní asociace s jeho někdejšími spolupracovníky. Jak se ukáže, zda tento krok Babišovi uškodí, nebo naopak pomůže, rozhodnou až samotné volby.

 
