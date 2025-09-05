Domácí

Hlas z českých hospod: Politice zoufale chybí silné osobnosti, nemám koho volit

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 1 hodinou
Zajít s přáteli na pivo a probrat kromě jiného politickou situaci patří k Česku stejně jako minimální ochota většiny z nás zapojit se do veřejného života a přispět k jeho kultivaci. Zrovna tak se tady leckdo pasuje do role trenéra fotbalového a hokejového národního týmu. A platí to i o těch, kteří snad nikdy nesportovali.
Zajet do menšího města, kamsi do podhůří, a poslouchat, jak tam lidi vnímají politické dění, je užitečné vždycky.
Zajet do menšího města, kamsi do podhůří, a poslouchat, jak tam lidi vnímají politické dění, je užitečné vždycky. | Foto: Libor Fojtík

"Nepochopím tu drzost komunistů, kteří o sobě tvrdí, že jsou hlasem umlčované většiny. Vždyť během jejich vlády to bylo tak, že nikdo nesměl říct, co si myslí, všichni byli umlčovaní a nikdo nesměl vybočovat." To mi řekl tento týden jeden postarší muž, když jsem se u sklenky piva okolo sedících štamgastů zeptal, jak vidí letošní volby.

Související

"Tuto zemi si vezmeme zpět." Stačilo! si hodně věří, penzistka zaútočila na mladé

Stačilo, Kateřina Konečná, Daniel Sterzik, volby, poslanecká sněmovna, mítink, předvolební kampaň, komunismus, příznivci, Česká Třebová

Zajet do menšího města, kamsi do podhůří, a poslouchat, jak tam lidé vnímají politické dění, je užitečné vždycky. Většina z nich nedá politice víc než několik desítek minut u večerních zpráv. Mnozí ani to ne. Mají totiž jinačí starosti a radosti. Pro člověka, který se politikou zabývá dlouhé roky každý den od rána do večera, je to vždycky možnost, jak se vrátit zpět do reality většinové společnosti.

"Vůbec s tím snad ani nezačínej," hlesne naproti mně sedící žena, když výše zmíněná slova použiju podruhé. A neříká to proto, že by o politice nechtěla s ostatními mluvit - spíše tuší, jak to skončí. Tedy hádkou. Nejpozději od covidu rozdělení společnosti vnímá ve svém okolí téměř každý z nás, řada lidí ztratila důvěru nejen v politický provoz, demokracii nebo spravedlnost. Někteří pochybují i o tom, co je zjevná pravda. Třeba že Rusko je agresor a Ukrajina je oběť.

Patrná je jistá beznaděj a vyčerpání. A existují rodiny, kde si politiku jako téma různých sešlostí raději zakazují. Přestávají se zajímat nejen o to, co řeší politici, ale hlavu si mohou ukroutit i nad tím, jak se k realitě v Česku staví novináři a obecně mediální elity. Kulturní války jsou většinou přesně to téma, které je zajímá ze všech nejméně. "To, co v Praze řešíte, tady vůbec nikoho nezajímá," častuje mne pravidelně jeden můj dobrý přítel.

"Tak koho tedy budete volit?" trvám na svém a žádám konkrétní odpověď. "Jaké zlo si mám vybrat?" reaguje má dávná kamarádka a dodává, že volit nepůjde. "Tím pádem tam bude Andrej Babiš," oponuje jiná. "Ten tam ale bude tak jako tak," nenechá se zviklat ta první. A pak si přisadí jeden ze štamgastů: "Pro mě je záhadou, proč tolik lidí, kteří se ohánějí vlastenectvím, volí Slováka a Japonce…"

Foto: Libor Fojtík

U všech převažuje jisté zklamání ze současné vlády. Na tom, jak se nyní zachovat, se ale neshodnou. "Já prostě nebudu vybírat mezi jedním a druhým zlem. Tady zoufale chybí osobnost. Nemáš tady člověka, který by byl silný a charismatický. Je to jenom o tom, jak se dostat k moci. Jde jim jenom o sebe a o moc. Nic jiného tam není. Nemá to žádný racionální základ. A lidi tady žijí ve strachu. Stále mají strach," trvá na svém nevolička.

Objednávám si druhé pivo a dumám, jak reagovat. Popravdě mě nic nenapadá. Vždyť nejít k volbám je legitimní možnost, jak dát najevo svůj vztah k poměrům a politickému provozu. "Celkově je politika v rozkladu," zazní po chvilce mlčení z druhé strany stolu. Zajímá mne, čím to tedy podle mých přátel je. "Do politiky by měli jít jenom lidi, kteří mají něco odžité. A měli by žít v pravdě. A takoví tam prostě nejsou. Není za koho se postavit."

Na to nejde nic moc říct. "Ale není snad všechno zase tolik temné, nějaká pozitiva ve svých životech snad najdeme. Třeba 70. léta minulého století byly o dost depresivnější roky," pokouším se vnést perspektivu, jejíž součástí by mohla být skulina pro aspoň trochu optimističtější hodnocení naší současnosti. "Já bych tak ráda volit šla, ale pokud bych volila, půjdu proti sobě. Všechno je to postavený na lži. Nebudu volit."

Ptám se tedy, zda byla u voleb před čtyřmi lety. "Byla jsem, volila jsem Spolu." Takže zklamaná volička současné vlády. Hluboce přesvědčená, že si ze současné nabídky politických stran vybrat nemůže. A neplatí na ni ani argument, že ti, kteří k volbám letos nedorazí, dávají tak trochu svůj hlas i těm politickým stranám, které by nevolili ani ve zlém snu. I to je současné Česko - aspoň v hospodách.

 
Mohlo by vás zajímat

Nejen lepší důchody či vyšší mzdy. Tématem voleb je překvapivě ještě něco jiného

Nejen lepší důchody či vyšší mzdy. Tématem voleb je překvapivě ještě něco jiného

Bitcoinová aféra odhalila slabá místa státu. Selhal v práci s riziky, tvrdí expert

Bitcoinová aféra odhalila slabá místa státu. Selhal v práci s riziky, tvrdí expert

Dvourychlostní Černochová. Náhradu pandurů oddaluje, jinde s miliardami kvaltuje

Dvourychlostní Černochová. Náhradu pandurů oddaluje, jinde s miliardami kvaltuje

Otočka, šéfe. Mladí marketéři jsou jediní, koho Babiš poslouchá na slovo

Otočka, šéfe. Mladí marketéři jsou jediní, koho Babiš poslouchá na slovo
1:49
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025 politika volič

Právě se děje

před 6 minutami
Šéf slovenské rozvědky: v lovecké chatě s oligarchou, radil Kaliňákovi s výslechem

Šéf slovenské rozvědky: v lovecké chatě s oligarchou, radil Kaliňákovi s výslechem

Už dříve policejní odposlechy zachytily, jak Pavol Gašpar na lovecké chalupě ladí strategie s oligarchou Miroslavem Bödörem a politiky Smeru.
před 19 minutami
Burgerfest 2025: když se burger stane uměním a gastronomickým zážitkem

Burgerfest 2025: když se burger stane uměním a gastronomickým zážitkem

Burgerfest už 14 let bojuje proti mýtům o americkém jídle.
před 19 minutami
Černá Hora - Česko 0:1. Bláznivý úvod: Červ dal úžasný gól, Češi mohli dát další dva

ŽIVĚ
Černá Hora - Česko 0:1. Bláznivý úvod: Červ dal úžasný gól, Češi mohli dát další dva

Sledujte online přenos z utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi Černou Horou a Českem.
před 30 minutami
Jedna penalta se kopala třikrát. Češi zdolali Skoty, trefila se nizozemská posila

Jedna penalta se kopala třikrát. Češi zdolali Skoty, trefila se nizozemská posila

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 2:0 nad Skotskem.
před 54 minutami
Nejen lepší důchody či vyšší mzdy. Tématem voleb je překvapivě ještě něco jiného

Nejen lepší důchody či vyšší mzdy. Tématem voleb je překvapivě ještě něco jiného

Nejdříve objednávka zabití psa přítelkyně exmanžela, teď dva mrtví dalmatinové. Rozhodnou volby domácí mazlíčci?
před 1 hodinou
Hlas z českých hospod: Politice zoufale chybí silné osobnosti, nemám koho volit

Hlas z českých hospod: Politice zoufale chybí silné osobnosti, nemám koho volit

Brblání na vrchnost nejen v hospodách je tradičně oblíbená kratochvíle většiny z nás. Užitečné je to ale v tom, že vás to ukotví v realitě.
před 1 hodinou
Americký sen se rozplynul. Siniaková s Townsendovou finále US Open nezvládly

Americký sen se rozplynul. Siniaková s Townsendovou finále US Open nezvládly

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou prohrály ve finále US Open.
Další zprávy