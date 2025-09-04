"Tuto zemi si vezmeme zpět." Stačilo! si hodně věří, penzistka zaútočila na mladé

Prosluněný den ve východních Čechách, konkrétně jde o Staré náměstí v České Třebové, kde se v pravé poledne uskuteční předvolební akce hnutí Stačilo!. Necelou hodinu před mítinkem je vše připravené: ozvučené pódium s křesílky, pod ním několik desítek židlí, kam oko dohlédne, tam jsou umístěné rozličné letáky, předvolební noviny, propisky a další drobné dárky pro příznivce.
Každý z nich je vyveden tak, aby nebylo pochyb, o co komunistům a spol. v letošních volbách jde - porazit, jak nepochybují a stále dokola opakují, zkorumpovanou a asociální vládu Petra Fialy. Vše v duchu oblíbené repliky předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné, kterou na svých mítincích tak ráda opakuje. Ani tady tomu nebylo jinak: "Tuto zemi si vezmeme zpět." Nejen ona, ale i Daniel Sterzik působí před lidmi klidně a sebevědomě.
Asi půl hodiny před akcí je na místě z hlavních vystupujících ale zatím pouze Roman Roun, lídr hnutí Stačilo! v Pardubickém kraji. O něco později dorazí i Sterzik, čehož využijeme k bleskovému rozhovoru. "Míříme k dvoucifernému výsledku. A pokud jde o povolební spolupráci s hnutím ANO, bude záležet na programu. Jsme jediná vlastenecká levicová alternativa," má jasno předseda Stačilo! a jeho lídr v Jihomoravském kraji.
Sterzik nepochybuje ani v tom, kdo je jejich hlavní konkurent, pokud jde o voliče. Je to SPD a Andrej Babiš. Podle něj by komunisty a spol. letos mohlo volit klidně i 700 tisíc lidí, jejichž hlasy v minulých volbách propadly. Jen pro srovnání: v roce 2002 komunisty volilo 880 tisíc lidí, byl z toho zisk 18,5 procenta hlasů. Do nějakých zásadních prognóz se ale Sterzik pouštět nechce. Co zaujme ale snad každého, je jistota, s jakou svá slova pronáší.
Roun nám zase prozradí, že na mítinku počítají i s přítomností svých odpůrců. Což se nakonec také stane. Prakticky po celou dobu musejí všichni řečníci překřikovat zvuk píšťal a bučení asi tak třiceti většinou mladých demonstrantů, kteří na akci komunistů dorazili. "Není v tom problém, s nimi si poradíme," reaguje na jejich přítomnost Roun. Mezitím dorazila Kateřina Konečná, vše může začít.
Předtím, než si mikrofon do ruky vezme Roun, zazní z reproduktorů několik minut dlouhá předtočená sekvence, jejímž cílem je navodit bojovou atmosféru. "Jeden milion občanů se propadl do chudoby, další dva miliony nebezpečně balancují na její hraně," říká kromě jiného temně laděný hlas. Už samotný úvod nemá nikoho nechat na pochybách, pokud jde o to, jak se lidem žije, zda mají práci, dostupné bydlení, lékaře nebo dostatek peněz. Viníkem je vždy vláda Petra Fialy.
A taky ti nejbohatší z nás. Komunisté jsou v tomto stále stejní - vedou třídní boj. Zprvu hovoří Sterzik, který uvítá nejen kandidáty v Pardubickém kraji, ale především Kateřinu Konečnou. Stále dokola se ozývá pískot odpůrců a slova o tom, že Stačilo! je jediné levicové vlastenecké uskupení. A že je Fialova vláda asociální. "Nazývají nás extremisty - jenom proto, že s námi nejsou schopni diskutovat o programu," má jasno Roun.
"Protože se nebráníme argumentační diskusi, nikdy a nikde, tak tito lidé, kteří teď pískají, mají stejnou možnost jako ostatní - mohou nám položit jakýkoli dotaz. Pojďte se páni demokraté ukázat, jak umíte argumentačně obstát," dodal pak směrem ke svým kritikům. Namísto nich se ale o slovo přihlásila jedna z mnoha penzistek. A přisadila si: "Co ti mladí dokázali? Nic. Sotva odložili pleny, dělají se důležití. Pro stát ale neudělali nic."
Následně si mikrofon vzala Konečná. A nemluvila ke svým odpůrcům, nýbrž k příznivcům. A děkovala jim. "Myslím, že volby ukážou, že i v České Třebové jde lidem o mír a sociální spravedlnost. A ne o křiklouny. Děkuju vám moc, že máte odvahu být tady s námi. Dneska je to o odvaze," míní předsedkyně komunistů. "Když bude hnutí Stačilo! ve sněmovně, Fialův gang nebude mít nikdy dostatek hlasů na to, aby nám tady otravoval další čtyři roky život," dodala.
O to teď podle ní jde. A proto podle Konečné také vládní strany tolik na komunisty a spol. útočí. Mezitím slovo dostává další příznivkyně hnutí, jehož součástí nejsou pouze komunisté, ale také třeba sociální demokraté. Nebo třeba Jana Bobošíková. "Myslíte si, že po té kampani, kterou proti vám, ale i proti SPD, vedou, Babiš přistoupí k tomu, abyste se mohli po volbách spojit?" Konečná zareagovala klasickou replikou snad všech politiků: "To záleží na vás, na vás všech."
Čím silnější bude mít Stačilo! mandát, tím více toho bude moct podle předsedkyně komunistů také realizovat. A připomněla také, že se hnutí ANO Andreje Babiše v některých krajích spojilo se stranami, které jsou součástí vlády Petra Fialy. A pokud se to nemá stát také na centrální úrovni po letošních volbách, musí být podle Konečné co nejsilnější právě Stačilo! "Musíme dostat co nejvíc hlasů, abychom levicovost Andreji Babišovi ulehčili."
Ona i Sterzik ale ze všeho nejvíc tepou před svými voliči vládu. "Kdy naposledy vláda plýtvala penězi a prostorem na billboardech, aby varovala před mimoparlamentním hnutím? Kdy naposledy vláda posílala svoje nohsledy, aby šli a narušili mítink mimoparlamentního hnutí? Oni se nechovají, jako kdybychom měli osm procent preferencí, ani se chovají, jako bychom měli volby vyhrát," burcoval voliče předseda hnutí Stačilo!
V samotném závěru padl dotaz na Ukrajinu. Sterzik na něj reagoval svým klasickým výrokem, že jsou "chcimíři", že válka musí skončit a že se ukrajinští uprchlíci musí vrátit domů. Jak toho chtějí komunisté a spol. docílit, o tom ale nepadlo ani slovo. "My si tu naši zemi za devětadvacet dnů vezmeme zpátky. Zemi, ve které budou opět vládnout lidé, ve které se lidem bude dobře žít," zopakovala těsně předtím, než akce skončila, Konečná.
Ministry vlády pak ještě stihla označit za válečné štváče a následně se vypravila mezi své příznivce a podporovatele. Na konci jich tam byla necelá stovka, vzhledem k tomu, že bylo pravé poledne, skoro výhradně penzisté. A tak jako vždycky, s každým prohodila slovo, vyfotila se a přijala i několik květin. Celkově tým okolo ní působí sehraně. A pokud o něčem pochybují, zcela jistě to není politika, kterou chtějí po boku Babiše českým zemím po volbách naordinovat.