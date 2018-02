Okamurovo SPD převedlo nezákonně peníze z transparentního účtu na oficiální. Zaplatí pokutu 30 tisíc

před 2 hodinami

Brno - Hnutí SPD Tomia Okamury dostalo od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pokutu 45 tisíc korun za protiprávní transakci na volebním účtu, napsal server iRozhlas.cz. SPD na konci ledna předčasně převedlo z volebního účtu přes 600 tisíc korun, což je nezákonné jednání. Peníze musí zůstat na účtu 180 dnů po vyhlášení výsledku voleb, což bude až ke konci dubna. Hnutí peníze na účet vrátilo. Hrozila mu pokuta až půl milionu.

Úřad rozhodl o pokutě příkazem a SPD proti němu záměrně nepodalo odpor, takže pokuta začala platit. V opačném případě by se věc dostala do správního řízení. "Při rozvahách, v jaké výši pokuty udělit, jsme se rozhodli pro dolní sazby při skoro těch nejméně možných 30 tisíc, a to zejména s ohledem na to, že škodlivý následek byl napraven, jelikož SPD zaslala daný finanční objem zpátky na svůj volební účet," řekl serveru člen dohledového úřadu Tomáš Hudeček.

Mluvčí SPD Michaela Dolenská uvedla, že hnutí sankci respektuje. "SPD v tomto případě pochybila a uznala svoji chybu. Proto se proti pokutě úřadu neodvolala," oznámila mluvčí. Dodala, že pokutu hnutí uhradí v zákonné lhůtě 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí.

Server iDnes také uvedl, že vedení hnutí SPD už v úterý zrušilo brněnskou buňku organizace, jejíž členové měli dlouhodobě špatné vztahy. Zhruba stovka členů buňky přešla přímo pod jihomoravskou krajskou organizaci.