Okamura odtajnil, komu SPD poslala miliony. Peníze dostala firma spojená s agenturou SANEP

Začala další hnusná kampaň proti SPD. Novinářská žumpa z Babišovy MF DNES a Idnes rozjela v médiích pomluvu, že prý tajíme, jaké firmě SPD zaplatila v rámci volební kampaně 2 904 000 Kč a 4 477 000 Kč. A zaplacení novináři hned začali schválně spekulovat, jestli náhodou Okamura netuneluje stranu, což mi nikdy ani v minulosti nebylo prokázáno. A jaká je tedy pravda? Nic samozřejmě netajíme, jak se sami můžete přesvědčit na našem TRANSPARENTNÍM volebním účtu zde: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2701212152 Obě tyto platby šly mediální agentuře PLAY NET a.s., která pro hnutí zajišťovala analýzy voličského elektorátu, analýzu volební kampaně, mediaplány, strategické plánování kampaně a analýzy reakcí na změny vnímání voličů. S touto agenturou nemám osobně nic společného. Jsou to služby, které si zajišťuje každá velká politická strana, a výsledky voleb ukázaly, že naše kampaň proběhla výborně. Navíc, naše kampaň stála o mnoho desítek milionů méně, než investovaly jiné politické strany s mnohem horším volebním výsledkem. Například Gazdíkovo a Farského hnutí STAN investovalo do kampaně přes 50 milionů korun a jejich volební výsledek byl pouze 5%. Takže naše náklady na kampaň nejsou v žádném případě přemrštěné. Další pomluvu, kterou začali šířit další mediální podvodníci, konkrétně Seznam zprávy, je, že prý „Okamurovci vybrali z účtu všechny peníze, a zbyla nula“. Je to lež jako věž, sami se přímo přesvědčte. Náš tajemník po skončení voleb do Sněmovny převedl zbylé peníze z kampaně, konkrétně 630 444 Kč, z TRANSPARENTNÍHO volebního účtu (viz. odkaz výše) na náš běžný TRANSPARENTNÍ účet, kde máme 37 milionů korun, podívejte se zde: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2900839572 Pak ovšem tajemník zjistil, že peníze převedl dříve, než povoluje zákon, takže peníze opět převedl zpět na volební účet. Jelikož jsou oba účty TRANSPARENTNÍ, tak se na všechny transakce můžete kdykoliv ihned celoročně podívat a máte důkaz, že máme pravdu a vše je v pořádku. Žádné peníze nikam nezmizely. Novináři Seznam zpráv všechno ví a schválně lžou a špiní nás. Horší na tom všem je, že novináři obelhávají své čtenáře. Nemá smysl sledovat takové podvodníky. FAKE NEWS jak správně říká americký prezident Donald Trump. A o co tady vlastně jde? Hospodaření hnutí SPD je zcela transparentní, máme TRANPARENTNÍ účty a naše účty můžete kdykoliv celoročně online sledovat. Po úspěchu prezidenta Zemana ale začala další tvrdá špinavá mediální kampaň proti SPD, jelikož na prezidenta nyní nemůžou. Odpor tzv. „pražské kavárny“ a podobných sluníčkářů bude nabývat na síle. Ale my v SPD to nevzdáme a budeme za náš vlastenecký program ze všech sil bojovat. Přeji hezký den