"Spanilý orle, tady brhlíček." Janoušek napadl odposlechy v kauze exžalobce Grygárka

Bývalý náměstek na Vrchním státním zastupitelství v Praze Libor Grygárek je už téměř rok pravomocně zbavený obvinění. Státní zástupce ho obžaloval kvůli tomu, že měl mařit vyšetřování politického podnikatele Romana Janouška. Soud ale stíhání zastavil. Deník Aktuálně.cz nyní zjistil, že do kauzy vstoupil samotný Janoušek. Nelíbilo se mu, že policie ho kvůli Grygárkovi odposlouchávala.

Letos 20. února přišlo lobbistovi Romanu Janouškovi a jeho ženě Simoně vyrozumění od soudu. Dozvěděli se, že kriminalisté po dlouhou dobu sledovali jejich komunikaci - odposlouchávali je. Policie proti nim nasadila operativní techniku v době, kdy vyšetřovala někdejšího náměstka na Vrchním státním zastupitelství v Praze Libora Grygárka. Potřebovala doložit, s kým jsou Janoušek a jeho žena v průběhu kauzy ve spojení.

Důvodem odposlouchávání bylo, že Grygárek měl od Janouška odklonit vyšetřování. Švýcarská prokuratura od září 2008 objasňovala původ 200 milionů korun, které si politický podnikatel uložil u curyšské banky a jež mu zablokovala. Podle Švýcarů mohlo jít o peníze z trestné činnosti. Českou stranu požádali o právní pomoc. Grygárkovi lidé reagovali, že kolem Janouška nic neprověřují. Švýcaři poté své vyšetřování zastavili.

Skončilo i stíhání Grygárka kvůli zmíněnému zásahu do Janouškovy kauzy, Vrchní soud v Praze ho loni v říjnu pravomocně zastavil. Lobbista s manželkou se o čtyři měsíce později dozvěděli, že je měla policie "na uších". Soudy mají povinnost o tom dotyčné osoby po uzavření případu informovat. Deník Aktuálně.cz zjistil, že oba se první týden v květnu obrátili na Nejvyšší soud a žádali prověrku zákonnosti odposlechů.

Nejvyšší soud je k takové prověrce v soustavě české justice jediný kompetentní, má k tomu určený specializovaný senát vedený soudcem Jiřím Pácalem. O podnětu Janouškových rozhodl letos 15. července. Podle zjištění Aktuálně.cz jejich podání zamítl.

Jdu bojovat, jdou po Liborovi

"Rozhodnutí doručoval do datové schránky právního zástupce obou navrhovatelů přímo Nejvyšší soud. Proto mohu uvést, že přezkoumal zákonnost povolení odposlechů u obou navrhovatelů a uzavřel s tím, že ani v jednom případě zákon porušen nebyl," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

Janouška začali kriminalisté odposlouchávat v únoru 2012, nasazení operativní techniky kvůli prověřování Grygárka pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby ve prospěch lobbisty povolil Okresní soud v Ostravě. Následně ho totožná instance a také ostravský krajský soud prodloužily. Naposledy v červenci téhož roku. Od července měla sledovaný telefon i lobbistova manželka.

Z odposlechů plyne, že Janoušek zájem policie o Grygárka minimálně tušil. Takto se o tom bavil s manželkou 29. července 2012: "Já jdu bojovat tady o naši minulost, tedy po něm jdou po tom Liborovi, s tím Liborem, že je to těžký, ti řeknu, s Liborem Grygárkem," stojí v soudní listině, již má Aktuálně.cz k dispozici. Manželka se posléze ptá, jestli to je kvůli jejich - Janouškovu a Grygárkovu - problému. "No, no," reagoval lobbista.

Dal bych si do zobáčku něco sladkého

Policisté zachytili i komunikaci samotného Grygárka s Janouškem, jak upozornil server Neovlivní. Žalobce mu psal esemesky ve znění "Spanilý orle, malý brhlíček žádá o slyšení" nebo "Dal bych si do zobáčku něco sladkého". Grygárek s Janouškem bydlí několik ulic od sebe v pražské čtvrti Podolí.

Deník Aktuálně.cz zastihl advokáta Janouškových Lukáše Trojana, který podnět na prověření odposlechů Nejvyššímu soudu letos v květnu posílal. Právní zástupce zůstal diskrétní. "Komentovat to nemohu, klient mě nezbavil mlčenlivosti," podotkl Trojan.

Janouška zastupoval i při snaze o obnovu jeho procesu kvůli sražení ženy v opilosti. Lobbista kvůli tomu dostal trest 4,5 roku vězení, momentálně má trest přerušený do dubna příštího roku.

Samotný Grygárek je obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby zbavený. Městský soud v Praze jeho stíhání loni v červenci zastavil, následně to potvrdila odvolací instance. Soudy dospěly k závěru, že Grygárek nenesl přímou odpovědnost za neprověřování Janouška.

Grygárek neporušil své povinnosti

Tehdejší náměstek nebyl dozorovým státním zástupcem, lobbistovy finanční poměry podléhaly jiným žalobcům. Podle soudu do jejich práce Grygárek nezasahoval, jen na ně dal razítko. Jejich postup tehdy schválilo i Nejvyšší státní zastupitelství.

"V takovém případě nebylo možno podle závěru nalézacího soudu dovodit, že právě postupem podle tohoto právního názoru obviněný JUDr. Libor Grygárek nesplnil své povinnosti a porušil svou pravomoc. S tímto závěrem Městského soudu se Vrchní soud v Praze ztotožnil," uzavřel předseda odvolacího senátu Zdeněk Sovák v rozhodnutí, jejž má Aktuálně.cz dispozici.

Nejvyšší žalobce Pavel Zeman, přes svůj původní souhlas s Grygárkovým postupem, proti zastavení stíhání podal dovolání, o němž Nejvyšší soud letos 12. srpna rozhodl. Několik týdnů pak trvalo, než verdikt odůvodnil. Minulý pátek Nejvyšší soud kompletní rozhodnutí vypravil. Výsledek zatím není známý, protože ho účastníci řízení dosud neobdrželi.