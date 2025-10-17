Domácí

Soudce stáhl rozsudek v kauze Čapí hnízdo a dal ho médiím. O trestný čin nešlo

před 1 hodinou
Obvodní soud pro Prahu 2 zastavil stíhání bývalého soudce pražského městského soudu Kamila Kydalky kvůli tomu, že před dvěma lety podle policie stáhl z počítače rozsudek Vrchního soudu v Praze v kauze Čapí hnízdo z roku 2023 a předal ho novinářům. Podle soudce Milana Rossiho skutek není trestným činem.
Bývalý soudce Kamil Kydalka. Archivní foto.
Bývalý soudce Kamil Kydalka. Archivní foto. | Foto: Marek Pokorný

Policie počátkem letošního července navrhla Kydalku obžalovat z přečinu neoprávněného přístupu a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací. Žalobce Jan Vychyta z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 následně návrhu vyhověl, podle něj bylo Kydalkovo jednání trestné.

Obvodní soud pro Prahu 2 se ale v pátek rozhodl stíhání zastavit. Soudce Rossi to uvedl pro server INFO.cz s odkazem na mluvčí soudu Marcelu Pröllerovou, která informaci o zastavení Kydalkova stíhání potvrdila.

V dotační kauze Čapí hnízdo čelí obžalobě předseda ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně, současná europoslankyně Jana Nagyová (ANO). První zprošťující rozsudek vynesl městský soud předloni v lednu, verdikt ale zrušil vrchní soud v neveřejném zasedání na podzim 2023. Letos v červnu Vrchní soud v Praze osvobozující rozsudek opět zrušil a konstatoval, že v jednotlivých krocích v případu spatřuje znaky trestných činů.

Kydalka sledovaný případ neměl na starosti. Kauzu Čapího hnízda u městského soudu řešil trestní senát soudce Jana Šotta. O odvolání v roce 2023 rozhodoval na vrchním soudu senát soudců Evy Brázdilové, Stanislava Králíka a Roberta Pacovského.

Bývalý soudce se údajně vytýkaného jednání dopustil krátce před svým odchodem do předčasného důchodu v listopadu 2023, kdy podle zjištění policie vstoupil do interního systému Městského soudu v Praze a stáhl si rozhodnutí pražského vrchního soudu, které tam bylo vloženo předchozí den. Údajně verdikt poskytl novinářům bez anonymizace a dříve, než ho začal soud rozesílat účastníkům řízení.

 
