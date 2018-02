Soud zrušil pokutu pro Novu za reportáž o vhodném oblečení do kostela. Svoboda projevu, hájí pořad

před 6 hodinami

Ústavní soud zrušil pokutu 200 000 korun, kterou Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uložila televizi Nova za reportáž o vhodném a nevhodném oblečení do kostela v době letních veder. Rada označila reportáž za nevyváženou. Ústavní soudci poukázali na svobodu projevu. Zrušili jak rozhodnutí rady o pokutě, tak verdikty správních soudů, které sankci potvrdily. Reportáž se v Televizních novinách objevila v srpnu 2012. Jejím tématem byl leták, v němž kněz radil lidem, jak by se měli, či spíše neměli, oblékat do kostela. Reportáž zmiňovala nevhodnost džínsových kalhot, minisukní, odhalených ramen a velkých výstřihů. Podle Uhlíře byla v reportáži patrná jistá forma zlehčení.

autor: ČTK

