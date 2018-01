Soud zprostil Vitáskovou v kauze solárních elektráren obžaloby, skutek se neprokázal

AKTUALIZOVÁNO před 45 minutami

Olomouc - Olomoucký vrchní soud zprostil obžaloby bývalou předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou v kauze neoprávněně udělených licencí solárním elektrárnám na Chomutovsku. Podle soudu se neprokázalo, že se stal skutek, za který byla stíhána. Vitáskovou původně krajský soud potrestal 8,5 lety vězení.

Odvolací soud také snížil tresty majitelům obou elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun, bratrům Zdeňkovi a Alexandrovi Zemkovi ze 7,5 let na šest let a devět měsíců. O 1,5 roku na sedm let soud snížil trest bývalé vedoucí odboru licencí ERÚ Michaele Schneidrové.

V kauze čelilo obžalobě u odvolacího soudu osm obžalovaných. Soud snížil trest také reviznímu technikovi Vladimíru Čimperovi, a to z 5,5 roku na čtyři. Dalšímu technikovi Karlu Šupinovi, který se podle soudu na nepravdivých revizních zprávách rovněž podílel, ponechal trest 5,5 roku, ale snížil mu o polovinu peněžitý trest na 250 tisíc korun. Naopak dalším jejich dvěma kolegům, obžalovaným Janu Hudečkovi a Jaroslavu Krymovi soud tresty zvýšil o rok z šesti na sedm let.

Bývalé vedoucí licencí Michaele Schneidrové soud kromě snížení trestu nově uložil peněžitý trest 250 tisíc korun. Vyhověl tak návrhu žalobce. Naopak bratrům Zemkovým potvrdil peněžitý trest sedm milionů korun, žalobce přitom žádal finanční satisfakci třikrát vyšší. Peněžité tresty ve výši 100 tisíc korun a půl milionu korun potvrdil odvolací soud obžalovaným Čimperovi, Hudečkovi a Krymovi.

Schneidrová, která byla obžalována za zneužití pravomocí veřejného činitele kvůli zastavení obnovy správního řízení, v němž mohli majitelé elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun o licenci přijít, u soudu vzala veškerou vinu na sebe, Tvrdila, že ji její nadřízená Vitásková žádný souhlas či doporučení k vydání jejího stanoviska nedala.

Podle obžaloby majitelé elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun, bratři Zdeněk a Alexandr Zemkovi, získali licenci neoprávněně a dostali tím právo na velmi výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu dodanou do veřejné sítě, která platila pro elektrárny s licencí do konce roku 2010. Licence nakonec oběma elektrárnám odebral jiný soud předloni v květnu s odůvodněním, že je elektrárny získaly podvodem na základě falešných revizních zpráv.

Vrchní soud se případem o rozsahu 10 tisíc stran zabýval od minulého týdne. Rozsudku se Vitásková ani Schneidrová osobně neúčastní.