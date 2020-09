V kauze Viktoriagruppe soud osvobodil šéfy hmotných rezerv Perutku a Páleníka

Soud v úterý pravomocně osvobodil bývalé šéfy Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Tomáše Perutku a Ondreje Páleníka. Obžaloba je vinila z mnohamilionové škody způsobené uzavřením smluvního dodatku s německou firmou Viktoriagruppe. Zrušený rozsudek Perutkovi původně ukládal tříletou podmínku a také povinnosti zaplatit SSHR 49,5 milionu korun.

Podle předsedy odvolacího senátu pražského vrchního soudu Martina Zelenky není skutek popsaný v obžalobě trestným činem.

Perutka, který řídil SSHR z pozice místopředsedy, navrhl v roce 2012 firmě VG ukončení povinnosti hradit náklady na pronájem prázdné nádrže v centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi, což představovalo 4,9 milionu korun měsíčně. Na jaře 2013 pak předal novému předsedovi SSHR Páleníkovi k podpisu smluvní dodatek, jenž povinnost fakticky zrušil. Podle obžaloby se tak muži dopustili zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Perutka se hájil mimo jiné tím, že musel zajistit dostupnost nádrže. Bezpečnostní rada státu totiž schválila pro SSHR úkol nakoupit 100 000 tun ropy. "Na různých pozicích státní správy jsem působil déle než 30 let. Snažil jsem se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí pracovat ve prospěch této země, ne k její škodě. Nerozhodoval jsem se zpupnou arogancí, ale vždy po poradě se svými kolegy a odborníky," řekl v závěrečné řeči.

"Přiznám se, že mě to úplně uráží, co tu padá. Jsou to vylhané věci. Celý život jsem pracoval pro tento stát," přidal se Páleník. Dodal, že na práci, kterou odvedl v SSHR, je hrdý. Páleníka osvobodil už původní rozsudek pražského městského soudu, státní zástupce však trval na mužově vině a potrestání.