Soud jedná o vazbě pro exředitele Motola Ludvíka a šéfa České unie sportu Janstu

Policejní eskorta přivedla před 10. hodinou do soudní síně bývalého ředitele Fakultní nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka viněného z korupce při zadávání veřejných zakázek. Obvodní soud pro Prahu 5 začal jednat o tom, zda ho pošle do vazby. Kromě Ludvíka podala evropská pověřená žalobkyně návrhy na vzetí do vazby ještě pro tři jeho spoluobviněné. Jedním z nich je šéf České unie sportu Jansta.

Ludvík při příchodu na dotazy novinářů ohledně svého obvinění neodpověděl. Na dotaz, zda se za jeho působení v nemocnici uplácelo, pouze odmítavě zakroutil hlavou. Ani šéf České unie sportu Miroslav Jansta se zatím k případu nevyjadřoval. Policie stíhá obviněné v případu motolské nemocnice kvůli úplatkářským trestným činům, dotačnímu podvodu, poškození finančních zájmů EU a praní špinavých peněz. V případě odsouzení hrozí hlavním podezřelým až dvanáctileté vězení. Související Soukromé letadlo, VIP pacienti, podezřelé zakázky. Kdo je ředitel Motola Ludvík? Podle dřívějších informací médií je mezi obviněnými kromě Ludvíka také jeho provozně technický náměstek Pavel Budinský, spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka nebo šéf České unie sportu Miroslav Jansta. Policisté podle serveru Odkryto.cz prověřovali zejména zakázku na rekonstrukci takzvaného Modrého pavilonu v Motole, kterou prováděl Geosan. Podle médií zadrželi i jejího obchodního ředitele Ivana Havla. Zajímali se také o zakázku na onkologické centrum za víc než tři miliardy korun, které staví olomoucká společnosti Gemo. I její ředitel Miloslav Bouda by měl být mezi obviněnými. Seznam Zprávy uvedly, že policie prověřuje také další firmy, které s Motolem měly smlouvy například na úklidové služby, malování, lakýrnické či topenářské práce.