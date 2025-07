SOCDEM se podle Zaorálka se Stačilo! a komunisty shodla na prioritách programu

Sociální demokracie (SOCDEM) se podle místopředsedy Lubomíra Zaorálka dohodla s hnutím Stačilo! a s KSČM na programových prioritách pro letošní volby. Týkají se podle něj například otázek mezd, jako první věc by chtěli po volbách prosadit obecný zákon o referendu.

Zaorálek to v pátek řekl novinářům v Praze, když dorazil na protest sociálních demokratů, kteří s kandidaturou členů SOCDEM na listinách Stačilo! nesouhlasí.

Předsednictvo SOCDEM koncem června vyzvalo hnutí Stačilo!, ve kterém figurují komunisté, ke společnému postupu do říjnových sněmovních voleb. Výzvu vysvětlilo snahou spojit síly proti vládním záměrům a tím, aby nepropadly hlasy pro levici. Předsedkyně strany Jana Maláčová snahu o spojenectví hájí jako racionální volbu, hlasovaly pro ni dvě třetiny předsednictva.

Na začátku června SOCDEM oznámila, že bude kandidovat sama a začala připravovat kandidátky. Jednání se Stačilo! ukončila už v únoru s odůvodněním, že hnutí se soustředí na antisystémový program místo levicového. Zaorálek dnes odmítl, že společné programové priority zahrnují odchod České republiky z Evropské unie či NATO, naopak týkají se podle něj levicových témat.

"Ještě není úplně hotovo, ale se Stačilo! i komunistickou stranou máme dohodu na hlavních bodech, se kterými bychom chtěli jít do voleb. Není to definitivně potvrzené, ale de facto dohodnutí jsme," řekl Zaorálek. Mluvčí KSČM Roman Roun v úterý uvedl, že Stačilo! vyjednává vedle SOCDEM i s dalšími subjekty a kandidátky by mělo schvalovat příští týden.

Programová dohoda podle Zaorálka počítá s každoročním navyšováním minimální mzdy o tři tisíce korun. "Žádný zaměstnanec státu nebude pod minimální mzdou, snížíme daně všem pracujícím o tisícovku měsíčně díky valorizaci daňového bonusu," uvedl. Uskupení chtějí nastavit horní limit odchodu do důchodu na 65 letech, ale třeba také zavést 13. důchod. Omezit chtějí činnost agentur na zprostředkování dočasné práce či zavést zaměstnanecké akcie.

SOCDEM a Stačilo! podle něj počítají také se zestátněním ČEZ či s regulací cen energií. "Zavedeme zákon o obecném referendu s konkrétním cílem referenda proti pěti procentům HDP na zbrojení, abychom ubránili bezplatné a dostupné zdravotnictví, školství a veřejný důchodový systém," řekl. Zákon o referendu má být první věcí, na kterou by se strany soustředily po volbách.

Zaorálek umístění sociálních demokratů na kandidátky Stačilo! hájil tím, že SOCDEM bude mít mnohem větší šanci dostat se do Sněmovny, být pak slyšet, hledat spojence a prosazovat svůj program. Bývalý předseda strany Michal Šmarda požádal Maláčovou a Zaorálka, aby spojení s komunisty ještě zastavili. Zaorálek je spojený se vstupem do NATO a Evropské unie, připomněl. "I pro něj je velkou chybou, když přes 30 let bojoval za evropskou budoucnost České republiky, aby tenhle svůj život poplival tím, že se spojí s lidmi, kteří bojují proti evropské budoucnosti České republiky," řekl Šmarda.