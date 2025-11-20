Domácí

"Operátorky" vozily prostitutky do Irska. Žaloba navrhla 14 kuplířkám vysoké tresty

ČTK ČTK
včera
Státní zástupkyně podala obžalobu na 14 žen obviněných z vykořisťování prostitutek v Severním Irsku a v Irské republice. České televizi (ČT) to sdělila státní zástupkyně Jitka Šamanová. Skupina podle kriminalistů organizovala nábor, dopravu či komunikaci se zákazníky. Hlavním organizátorkám hrozí u soudu v Mělníku až 11 let vězení, ostatním osmileté tresty.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Jakub Stehlík

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli 14 žen obžalovat v říjnu, ženy podle mluvčího centrály Jaroslava Ibeheje kuplířstvím získaly a společně si rozdělily víc než deset milionů korun. "K vašemu dotazu v případu kuplířství sděluji, že obžaloba byla podána dne 19. listopadu 2025 k Okresnímu soudu v Mělníku," uvedla Šamanová.

Skryté společenství, jehož účelem bylo obstarávání zisku z prostituce, založila podle NCOZ část stíhaných žen nejpozději na počátku roku 2016. Vedle náboru prostitutek a komunikace se zákazníky skupina zajišťovala také ubytování prostitutek či inzerci poskytovaných sexuálních služeb.

"V rámci skupiny fungovaly takzvané operátorky, které měly plánovat směny a každodenně směřovat zákazníky k jednotlivým prostitutkám," popsal Ibehej už dřív roli dalších obviněných žen. Hlavním organizátorkám odváděly prostitutky dohodnutou část zisku za sexuální služby. Kvůli utajení spolu členky skupiny komunikovaly v uzavřených skupinách mobilních aplikací.

Všechny ženy jsou obviněné z trestného činu kuplířství spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny a z trestného činu účast na organizované zločinecké skupině. Stíhané jsou na svobodě. Na případu s krycím názvem TERZUZ spolupracovala NCOZ se zahraničními policejními sbory.

 
