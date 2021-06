Skupina poslanců chce připomínat odsun sovětských vojsk v den památky obětí komunismu

Skupina poslanců části opozice chce uzákonit odchod sovětských vojsk z někdejšího Československa jako významný den. V novele navrhla, aby se 27. červen připomínal nejen jako Den památky obětí komunistického režimu, ale také jako Den odsunu sovětských vojsk z Československa. Obdobná iniciativa vznikla rovněž v Senátu.

Předloha poslanců koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL. TOP 09) a Pirátů se Starosty v čele s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou souvisí s 30. výročím ukončení pobytu sovětských vojsk na území bývalého Československa. Právě 27. června 1991 opustil Československo velitel Střední skupiny vojsk, generál Eduard Vorobjov a tento den je symbolicky považován za definitivní odsun sovětských vojsk, napsali předkladatelé v důvodové zprávě.

"Je ostudou, že až 30 let poté, co se konečně podařilo odsunout sovětská vojska, je tu jasná zákonná iniciativa o tom, abychom si připomínali tento den jako významný den našich dějin," řekla Adamová. Hudebník a někdejší předseda parlamentní komise pro dohled nad odsunem Michael Kocáb uvedl, že se Československo zbavilo s odchodem sovětských vojsk vazby na "kremelské hadí hnízdo". Nedokáže si představit jiný stát na světě, který by na takovou významnou událost na 30 let zapomněl.

Někdejší náčelník správy pro zabezpečení odsunu Svetozár Naďovič podotkl, že na Slovensku již památný den uzákoněn je, připadá na 21. června. "Skutečně jsem šťastný, že tento významný den bude také v Čechách," řekl.

Senátoři chtějí zařadit mezi významné dny 26. červen, a to jako Den odchodu okupačních vojsk. V tento den v roce 1991 vydal tehdejší prezident a vrchní velitel ozbrojených sil Václav Havel "Rozkaz k odchodu sovětských vojsk z území ČSFR". Novelu by horní komora měla začít projednávat na některé z červencových schůzí.

Poslaneckou předlohu není čeká posouzení ve vládě, má na ně měsíc. Předkladatelé chtějí, aby ji sněmovna schválila zrychleně v prvním čtení, tedy ještě do říjnových voleb.

"Dočasný" pobyt vojsk trval 23 let

Sovětská armáda vtrhla do Československa 21. srpna 1968 v rámci vojenské intervence vojsk tehdejšího socialistického tábora, jejímž cílem bylo zabránit dalším reformním snahám komunistického režimu. V Československu bylo na základě pozdější mezivládní smlouvy o podmínkách "dočasného" pobytu sovětských vojsk umístěno 75 000 sovětských vojáků, a 5200 občanských pracovníků a na 40 000 jejich rodinných příslušníků.

Stahování sovětských vojsk trvalo půldruhého roku, poslední železniční transport přejel československou hranici 21. června 1991. Vorobjov odletěl jako poslední.

V českém kalendáři je v současnosti 15 významných dnů, které na rozdíl od státem uznaných svátků nejsou dny pracovního volna.