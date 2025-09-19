Sídlo české vlády si "vezme" teplo z Vltavy. Kolik díky tomu ušetří?

Informoval o tom Ekonomický deník. Provoz úřadu vlády plánované úpravy neomezí, řekla deníku mluvčí kabinetu Lucie Michut Ješátkové.
Úpravy v budově na břehu Vltavy, kde mimo jiné sídlí vládní úředníci a konají se pravidelná zasedání ministrů, udělá společnost Veolia Energie ČR za 98 milionů korun. Hotovo by mělo být podle smlouvy do dubna 2027, napsal deník.
Úřad vlády vypsal soutěž na využití tepelného potenciálu Vltavy pomocí tepelných čerpadel k vytápění Strakovy akademie loni v červnu.
Úřad chce snížit spotřebu tepla na vytápění a elektřiny na osvětlení o více než 60 procent. "Plánujeme využít tepelná čerpadla, která budou brát teplo z Vltavy a vytápět tím budovu Strakovy akademie. Systém bude fungovat celý rok a zvládne pokrýt běžnou i zvýšenou potřebu tepla. Stávající elektrokotelna zůstane jen jako záložní zdroj," uvedla Michut Ješátková.
Ve Strakově akademii se v posledních deseti letech kvůli snížení energetické náročnosti mimo jiné měnila okna, kterých má budova přes 700. Před třemi lety pak úřad oznámil, že kvůli úsporám například sníží teploty a omezí svícení na bezpečnostní minimum. Zahrnovalo to výměnu klasických za LED žárovky a odstranění každé druhé žárovky ze zdobných lustrů, což mělo znamenat úsporu až 1,5 milionu korun ročně. Úniku tepla mělo zabránit také zateplení půdních prostor o ploše přesahující 3000 metrů čtverečních.