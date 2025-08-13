Stát musí sehnat jiné bitcoiny. Chceme jen ty "čisté", říkají kupci z Blažkovy kauzy

Zatímco ještě před několika týdny si investoři prostřednictvím svých zástupců stěžovali na nevstřícnost ministerstva spravedlnosti, teď mluví o blížící se dohodě. Někteří kupci přitom trvají na vyplacení bitcoinů, jak před několika dny potvrdila sama ministryně spravedlnosti Eva Decroix.
"Máme nějaké požadavky, o kterých jednáme," řekl pro Aktuálně.cz advokát Kirill Juran z kanceláře SMPL. Ten zastupuje dva ze čtyř kupců, kteří si letos od státu pořídili v dražbě bitcoiny.
"Jednání se posouvá s tím, že v horizontu krátkých týdnů bychom mohli mít finální dohodu. Jestli se domluvíme, nebo ne, by mohlo být jasné do konce srpna," dodal Juran, který vyjednává jak s právníky ministerstva spravedlnosti, tak přímo s ministryní Evou Decroix (ODS).
"Pokud se ptáte, jaká je šance, že dostaneme bitcoiny, tak pokud funguje právní stát, tak velmi vysoká. Otázka je, kdy a co pro to budeme muset udělat," dodal Juran.
"Máme platnou smlouvu, že nám má stát dodat bitcoiny. Ne bitcoiny Jiřikovského, ne nějaké špinavé bitcoiny, ne bitcoiny, které má, ale bitcoiny bez vady. Nikdo nerozporuje, že tato smlouva byla uzavřena," popisuje situaci Juran.
Na otázku, zda tedy ministerstvo bude kupovat jiné bitcoiny, řekl: "To je problém ministerstva. Když spolu uzavřeme smlouvu na tisíc rohlíků, tak vás nemusí zajímat, kde je vezmu. Ale chcete rohlíky, které nejsou tvrdé ani plesnivé."
Bitcoinová kauza
Ministerstvo spravedlnosti ještě pod vedením Pavla Blažka (ODS) rozhodlo letos v březnu o přijetí bitcoinů jako daru. Kryptoměna měla hodnotu zhruba 957 milionů korun. Bitcoiny dal státu Tomáš Jiřikovský, pravomocně odsouzený z trestné činnosti.
Jiřikovský provozoval online tržiště pro prodej drog. V roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. V roce 2021 byl z vězení propuštěn.
Nelegální původ darovaných bitcoinů se úřadům nepodařilo prokázat.
Jiřikovský státu daroval 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie odsouzenému zabavila a po propuštění z věznice vrátila. Ministr Blažek nejprve přijetí daru obhajoval.
Po následné vlně kritiky z řad opozičních ale i některých vládních kolegů nakonec rezignoval na konci května. Vystřídala ho jeho stranická kolegyně Eva Decroix.
Bitcoiny převést nemůžeme, uvedla Decroix
Ministerstvo spravedlnosti na dotazy Aktuálně.cz zatím nereagovalo. Eva Decroix minulý týden v České televizi zopakovala, že bitcoiny kupcům převést nemůže.
"Jsme v situaci, že je velké podezření, důvodné podezření podložené běžícím trestním řízením, že kdybych já dnes převedla bitcoiny a ukázalo se, že jsou to bitcoiny takzvaně špinavé, tak bych mohla být stíhána za legalizaci výnosů z trestné činnosti," uvedla ministryně.
"S některými kupujícími bude možné uzavřít narovnání, s některými bude nutné tyto transakce uzavřít jiným způsobem," tvrdí Decroix.
Ztrátová transakce
Už dnes je téměř jisté, že transakce, ze které stát chtěl získat jednu miliardu korun, bude ztrátová. Pro resort, o kterém už Pavel Blažek (ODS) ještě v pozici ministra řekl, že je podfinancovaný, se přitom může jednat o velmi bolestivou ztrátu.
O ztrátovou transakci zřejmě půjde i v situaci, kdy dojde k finančnímu vyrovnání namísto předání kryptoměny.
Cena bitcoinu totiž od doby dražby výrazně vzrostla. Přestože advokát kupců nechtěl zveřejňovat detaily, je vysoce pravděpodobné, že investoři budou chtít nárůst hodnoty kompenzovat.
Jak napsal server iRozhlas, podle aukčních podmínek začínala cena dražených bitcoinů na devadesáti procentech aktuálního kurzu.
Na konci května byla hodnota zmíněné kryptoměny necelých 2,3 milionu korun. Pokud ho kupec v aukci nakoupil o deset procent levněji a teď, kdy jeho hodnota je zhruba 2,5 milionu korun, ho prodal, vycházel by jeho zisk na víc než 400 tisíc korun.
Ministerstvo nabízelo darované bitcoiny od konce března do konce května. Uspořádalo skoro 80 aukcí. Dražilo se zhruba 400 bitcoinů a kupci, které zastupuje advokát Kirill Juran, pořídili asi devadesát procent z nich.
Juran potvrzuje, že v případě, že ministerstvo nedodá bitcoiny, které kupci požadují, hrozí žaloba. Stát tak bude muset sehnat jiné bitcoiny, než má od Jiřikovského, jinak to vypadá, že skončí u soudu.