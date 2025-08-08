Decroix příští týden zveřejní aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy

Decroix také sdělila, že ministerstvo činí veškeré kroky k tomu, aby zprávu s výsledky externího auditu k postupům úřadu zveřejnilo do konce srpna, jak požaduje i koaliční hnutí STAN. Zároveň popřela, že by její náměstek a místopředseda STAN Karel Dvořák neměl na ministerstvu přístup ke všem informacím. Na dotaz k roli ministerstva financí řekla, že by bylo alibistické přenášet odpovědnost ministerstva spravedlnosti na jiné instituce.
Miliardový bitcoinový dar přijal pro ministerstvo předchozí ministr Pavel Blažek (ODS) od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského. Národní centrála proti organizovanému zločinu tyto okolnosti prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami.
Na novinářský dotaz, zda by měla být vyvozena odpovědnost ředitele kabinetu ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) Filipa Bendy, Decroix uvedla, že odpověď jí kompetenčně nenáleží. "Jako ministryně spravedlnosti budu obtížně hodnotit, jakým způsobem funguje jiný resort," uvedla. Řekla, že případné odpovědnostní kroky mohou být dovozeny buď z auditu, nebo ze závěrů policie. Zdůraznila nicméně, že prvopočátek kauzy vznikl na ministerstvu spravedlnosti. Benda, bratr předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy, nepředal podle médií včas Stanjurovi zamítavé právní stanovisko k přijetí bitcoinového daru.
Decroix v pátek zopakovala, že odpověď na otázku, zda darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti, může dát pouze policie. Shrnula, že jak první auditní zpráva, tak i koordinátor David Uhlíř konstatoval pochybení ministerstva ve stejném rozsahu. Koordinátor podle ní byl u předávání podkladů jak auditorům, tak i právním kancelářím, které zpracovávaly stanoviska k nakládání s bitcoiny. Spekulaci, že Uhlíř předčasně skončil ve funkci kvůli snaze ministerstva nezveřejňovat nepříjemná zjištění, prohlásila za zcela nepravdivou.
STAN v týdnu označil dosavadní vysvětlení Uhlířova odchodu za nešťastné a špatně politicky pojaté. Předsednictvo hnutí o situaci ve středu jednalo za přítomnosti Decroix. Vedení hnutí apelovalo, aby se k bitcoinové kauze bezodkladně zveřejňovaly hotové části externího auditu, celý materiál pak do konce srpna. Někteří členové předsednictva před jednáním zvažovali možný odchod z vlády, vyzývali k rezignaci ministryně nebo zmiňovali i možné odstoupení náměstka Dvořáka, který povede ve sněmovních volbách jeho pražskou kandidátku STAN.
Rakušan: Je potřeba postupovat jasněji
K obnovení důvěry je třeba postupovat jasněji a otevřeněji, reagoval ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan na páteční tiskovou konferenci ministryně Decroix. Není si jistý, zda rozptýlila všechny pochybnosti kolem odchodu koordinátora k objasnění bitcoinové kauzy Davida Uhlíře. Rakušan to napsal na síti X.
"Když jde o zachování důvěry lidí v tak důležité instituce státu, jako je ministerstvo spravedlnosti, máme jako Starostové vysoké nároky na transparentnost, srozumitelnost a schopnost sebereflexe. Jsem přesvědčený, že k obnovení důvěry je potřeba postupovat jasněji a otevřeněji," uvedl Rakušan. Ocenil snahu Decroix kauzu řešit. "Uvědomuju si, že bitcoinová kauza a její vyšetřování přesáhnou tohle volební období. V případné další vládě na půdorysu současné koalice proto budeme požadovat, aby ministerstvo spravedlnosti vedlo hnutí Starostové," dodal.