Domácí

Decroix příští týden zveřejní aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy

ČTK ČTK
Aktualizováno před 52 minutami
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) chce příští týden zveřejnit aktualizovanou časovou osu k bitcoinové kauze. Osa nyní obsahuje přes 8000 položek, uvedla v pátek na tiskové konferenci.
Spekulaci, že koordinátor Uhlíř předčasně skončil ve funkci kvůli snaze ministerstva nezveřejňovat nepříjemná zjištění, prohlásila Decroix za zcela nepravdivou.
Spekulaci, že koordinátor Uhlíř předčasně skončil ve funkci kvůli snaze ministerstva nezveřejňovat nepříjemná zjištění, prohlásila Decroix za zcela nepravdivou. | Foto: Vojtěch Gross

Decroix také sdělila, že ministerstvo činí veškeré kroky k tomu, aby zprávu s výsledky externího auditu k postupům úřadu zveřejnilo do konce srpna, jak požaduje i koaliční hnutí STAN. Zároveň popřela, že by její náměstek a místopředseda STAN Karel Dvořák neměl na ministerstvu přístup ke všem informacím. Na dotaz k roli ministerstva financí řekla, že by bylo alibistické přenášet odpovědnost ministerstva spravedlnosti na jiné instituce.

Miliardový bitcoinový dar přijal pro ministerstvo předchozí ministr Pavel Blažek (ODS) od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského. Národní centrála proti organizovanému zločinu tyto okolnosti prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami.

Na novinářský dotaz, zda by měla být vyvozena odpovědnost ředitele kabinetu ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) Filipa Bendy, Decroix uvedla, že odpověď jí kompetenčně nenáleží. "Jako ministryně spravedlnosti budu obtížně hodnotit, jakým způsobem funguje jiný resort," uvedla. Řekla, že případné odpovědnostní kroky mohou být dovozeny buď z auditu, nebo ze závěrů policie. Zdůraznila nicméně, že prvopočátek kauzy vznikl na ministerstvu spravedlnosti. Benda, bratr předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy, nepředal podle médií včas Stanjurovi zamítavé právní stanovisko k přijetí bitcoinového daru.

Související

Zveřejněte audit k bitcoinové kauze, vyzvalo hnutí STAN Decroix. Má i termín

Eva Decroix

Decroix v pátek zopakovala, že odpověď na otázku, zda darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti, může dát pouze policie. Shrnula, že jak první auditní zpráva, tak i koordinátor David Uhlíř konstatoval pochybení ministerstva ve stejném rozsahu. Koordinátor podle ní byl u předávání podkladů jak auditorům, tak i právním kancelářím, které zpracovávaly stanoviska k nakládání s bitcoiny. Spekulaci, že Uhlíř předčasně skončil ve funkci kvůli snaze ministerstva nezveřejňovat nepříjemná zjištění, prohlásila za zcela nepravdivou.

STAN v týdnu označil dosavadní vysvětlení Uhlířova odchodu za nešťastné a špatně politicky pojaté. Předsednictvo hnutí o situaci ve středu jednalo za přítomnosti Decroix. Vedení hnutí apelovalo, aby se k bitcoinové kauze bezodkladně zveřejňovaly hotové části externího auditu, celý materiál pak do konce srpna. Někteří členové předsednictva před jednáním zvažovali možný odchod z vlády, vyzývali k rezignaci ministryně nebo zmiňovali i možné odstoupení náměstka Dvořáka, který povede ve sněmovních volbách jeho pražskou kandidátku STAN.

Rakušan: Je potřeba postupovat jasněji

K obnovení důvěry je třeba postupovat jasněji a otevřeněji, reagoval ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan na páteční tiskovou konferenci ministryně Decroix. Není si jistý, zda rozptýlila všechny pochybnosti kolem odchodu koordinátora k objasnění bitcoinové kauzy Davida Uhlíře. Rakušan to napsal na síti X.

"Když jde o zachování důvěry lidí v tak důležité instituce státu, jako je ministerstvo spravedlnosti, máme jako Starostové vysoké nároky na transparentnost, srozumitelnost a schopnost sebereflexe. Jsem přesvědčený, že k obnovení důvěry je potřeba postupovat jasněji a otevřeněji," uvedl Rakušan. Ocenil snahu Decroix kauzu řešit. "Uvědomuju si, že bitcoinová kauza a její vyšetřování přesáhnou tohle volební období. V případné další vládě na půdorysu současné koalice proto budeme požadovat, aby ministerstvo spravedlnosti vedlo hnutí Starostové," dodal.

 
Mohlo by vás zajímat

Do ukradeného trezoru se zloděj dobýval před policejním prezidiem

Do ukradeného trezoru se zloděj dobýval před policejním prezidiem

Lipavský svým odpůrcům do očí neřekl pravdu. "Nejsme u zkoušky," bránil se ministr

Lipavský svým odpůrcům do očí neřekl pravdu. "Nejsme u zkoušky," bránil se ministr

Nabyl účinnosti akt EU o svobodě médií, česká média připravila samoregulaci

Nabyl účinnosti akt EU o svobodě médií, česká média připravila samoregulaci

Překvapivě ostrý expremiér Špidla. O mzdy je třeba se řezat hlava nehlava, vzkazuje

Překvapivě ostrý expremiér Špidla. O mzdy je třeba se řezat hlava nehlava, vzkazuje
4:23
domácí Aktuálně.cz Obsah Eva Decroix Pavel Blažek Bitcoin

Právě se děje

před 42 minutami
Nejen bratři Böovi. Norský biatlon přijde o další důležitou osobnost

Nejen bratři Böovi. Norský biatlon přijde o další důležitou osobnost

Siegfried Mazet slavil s Nory více než 150 vítězství ve Světovém poháru nebo 40 zlatých medailí na mistrovství světa a v olympijských závodech.
Aktualizováno před 48 minutami
USA a Rusko chystají dohodu, která stvrdí ruské územní zisky, píše agentura Bloomberg

ŽIVĚ
USA a Rusko chystají dohodu, která stvrdí ruské územní zisky, píše agentura Bloomberg

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 51 minutami
Zcela zaplněné krematorium Strašnice se s Krampolem rozloučilo hudbou a zpěvem

Zcela zaplněné krematorium Strašnice se s Krampolem rozloučilo hudbou a zpěvem

Během smutečního obřadu zazpívala Šárka Rezková, melodii ze seriálu Cirkus Humberto zahrál saxofonista Felix Slováček.
Aktualizováno před 52 minutami
Decroix příští týden zveřejní aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy

Decroix příští týden zveřejní aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy

Decroix v pátek zopakovala, že odpověď na otázku, zda darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti, může dát pouze policie.
před 1 hodinou
Řítí se i sto motocyklů najednou. "Odrážet se je nedaří," říká ukrajinský důstojník
6:44

Řítí se i sto motocyklů najednou. "Odrážet se je nedaří," říká ukrajinský důstojník

Tím, že slouží v Národní gardě, brání svou vlastní budoucnost. "Schovávat se je pro slabé," říká Andrej.
před 2 hodinami

Ostrov, kde vládnou kočky. Kradou rybářům ryby, stařenkám lezou do květináčů

Ostrov, kde vládnou kočky. Kradou rybářům ryby, stařenkám lezou do květináčů
Prohlédnout si 19 fotografií
Lidí se místní kočky nebojí, zvykly si i na přítomnost turistů a jejich foťáků.
„O velkou část koček se nikdo nestará, měli jsme i případy, kdy příliš zdivočely a útočily na klidnější zvířata,“ popsal místní rybář Júta Iwasaki.
před 2 hodinami
Sparta ulovila ekvádorského reprezentanta, bude nejdražším prodejem v historii

Sparta ulovila ekvádorského reprezentanta, bude nejdražším prodejem v historii

Ofenzivu pražské Sparty podle médií posílí třiadvacetiletý ekvádorský fotbalový reprezentant John Mercado z portugalského týmu AVS.
Další zprávy