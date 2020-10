Vystrčil zřejmě zůstane v čele Senátu. ODS a TOP 09 budou mít nejsilnější klub

Předsedou Senátu zůstane s největší pravděpodobností Miloš Vystrčil (ODS). Senátoři TOP 09, kteří v úterý opustili klub Starostů a nezávislých, se dohodli se zákonodárci ODS v horní komoře na společném klubu. Frakce tak bude největší v Senátu. Vystrčila podpoří také hnutí STAN, které má v horní komoře druhý nejsilnější klub.

Senátor a místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin bude prvním místopředsedou nově vzniklé frakce. Klub má nést název ODS-TOP 09. Nejpočetnější frakce by měla mít podle zvyklostí hlavní nárok na obsazení pozice předsedy Senátu. Czernin se už v pondělí vyslovil pro to, aby v čele Senátu zůstal Miloš Vystrčil (ODS).

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan poukázal na to, že sněmovnu podle něho ovládá populistická většina a prezident Miloš Zeman neplní svou roli a rozděluje společnost. "Tím vším roste důležitost Senátu. Proto není namístě, v podivné a napjaté době, vést personální přetlačování o pozici předsedy. Podpoříme toho, kdo se osvědčil, podpoříme Miloše Vystrčila na funkci předsedy Senátu Parlamentu České republiky," napsal.

TOP 09 posílila

TOP 09 v letošních volbách zdvojnásobila počet senátorů. K Czerninovi a Herbertu Paverovi přibyli Tomáš Třetina a Jan Grulich. Za TOP 09 jako navrhující stranu byl v minulosti zvolen také místopředseda horní komory Jiří Růžička, který je ale nestraníkem. Podle dohody z nočního jednání by Czernin a Pavera měli zůstat na svých dosavadních pozicích ve výborech, Grulich se bude zřejmě věnovat školství.

Odchod TOP 09 oslabil početní převahu Starostů, kteří s ohledem na výsledek voleb měli šanci utvořit nejsilnější klub, a tím si i nárokovat křeslo předsedy horní komory. Starostové by tak měli mít v klubu 24 členů včetně místopředsedy Senátu za TOP 09 a STAN Růžičky. ODS ve volbách posílila také a měla mít bez zástupců TOP 09 nejméně 21 členů, přičemž novým členem jejich klubu by se mohl stát rovněž nový senátor za Pelhřimovsko Jaroslav Chalupský (za Svobodné). "Rozhodnutí je ale na něm," uvedl v úterý Zdeněk Nytra, který byl zvolen předsedou senátorského klubu ODS.

Vystrčila podpoří také lidovci

Třetí nejsilnější frakcí v Senátu zůstane klub KDU-ČSL a nezávislých. Dvanáctičlennou skupinu povede nově první místopředsedkyně strany Šárka Jelínková. Změnu, kterou ještě musí potvrdit hlasování členů klubu, oznámil na tiskové konferenci odcházející předseda frakce Petr Šilar. Také lidovci podpoří ve volbě Vystrčila.

ČSSD ve volbách propadla a zůstanou jí tři senátoři, což na vlastní klub nestačí. ANO v obhajobě mandátů dosáhlo jen polovičního úspěchu a v klubu by mělo mít šest členů. Početně by jej měl předstihnout Klub pro liberální demokracii - Senátor 21, který by měl mít sedm až osm členů.