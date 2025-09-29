Šéf Liberálního institutu o krizi bydlení: Bez Ukrajinců nepostavíme ani psí boudu

"I když se někdo rozhodne, že bude stavět, tak prostě narazí na byrokratický maraton, který se potáhne řadu let. Další problém je, že vlastně nemá kdo stavět," vyjmenovává. Pokud jde o kritiku přítomnosti Ukrajinců v České republice, má Kuneš jasnou odpověď: "Díky Bohu, že tady jsou, jinak bychom nepostavili ani psí boudu."
Jako další problém vnímá host Matyáše Zrna jakousi kulturní válku mezi těmi, kdo už bydlí, a těmi, kdo bydlet chtějí. "Všichni známe tu zkratku NIMBY - not in my backyard -, tedy stavme, ale hlavně ne za mým domem."
Jakub Kuneš v rozhovoru hodnotí předvolební programovou nabídku stran. Odpovídá třeba na to, co si myslí o slibu Pirátů, že postaví 200 tisíc nových bytů.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:49 Kdo může za to, že v Česku klesá počet bytů a výstavba je tak pomalá? Proč je u nás stavební řízení tak dlouhé a složité?
05:49-10:43 Piráti slibují 200 tisíc nových bytů a akcelerační zóny - jak reálný je jejich program? Je cestou spolupráce se soukromým sektorem a obecní byty?
10:43-15:24 Jsou akcelerační zóny - tedy území, kde by se stavělo rychleji a jednodušeji - dobrý nápad? Co si myslí o návrhu koalice Spolu ohledně typizovaných domů s předschválenou dokumentací? Proč obce samy nestaví, když na to mají peníze?
15:24-20:44 Co nabízejí Starostové a nezávislí nebo ANO? Jak by měl podle Kuneše vypadat ideální program? Je správné, že občanská sdružení a spolky mohou blokovat stavební řízení?
20:44-26:41 Jsou v Praze opravdu desítky tisíc nevyužívaných bytů? Je Airbnb velký problém? Jak se do výstavby bytů promítne Green Deal a zdražení stavebních materiálů kvůli emisním povolenkám?