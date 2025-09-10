Domácí

Schönfeld oznámil, že RSBC nemá hotovost. Je nutná restrukturalizace i nový investor

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Investiční skupina RSBC se dostala do potíží a není schopná splácet všechny své splatné závazky. Vyplývá to z dopisu zakladatele a majitele skupiny Roberta Schönfelda klientům a investorům. RSBC ve středu uvedla, že proto zahajuje restrukturalizaci vybraných divizí, jejímž cílem je stabilizace strategických částí. Současně jedná o vstupu nového investora. Aktiva fondů podle ní zůstávají nedotčena.
Do holdingu RSBC patří například rakouská zbrojovka Steyr Arms, která dodává české armádě obrněné vozy Pandur II (na snímku).
Do holdingu RSBC patří například rakouská zbrojovka Steyr Arms, která dodává české armádě obrněné vozy Pandur II (na snímku). | Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

V posledních letech RSBC zúžila své portfolio. Takto revidovaná strategie, doplněná o řadu provozních opatření, by měla podle RSBC přinést plánovaný růst a vytvořit základ pro dlouhodobou stabilizaci. V ostatních segmentech se skupina snaží vyrovnat s některými historickými akvizicemi, zejména v případě zemědělských projektů na Ukrajině, v Bělorusku a Rusku, které i z geopolitických důvodů nemohly dosáhnout očekávaných výsledků, dodala RSBC.

"Majetek ve fondech založených RSBC, konkrétně RSBC SICAV, Podfond RSBC Defence a Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti, není přijatými opatřeními nikterak ovlivněn, podkladová aktiva obou fondů jsou od majetku RSBC striktně oddělena," uvedla RSBC.

Investiční fondy jsou na skupině RSBC plně nezávislé, bez jakýchkoli pohledávek vůči skupině, a jejich správu zajišťují investiční společnosti pod dohledem České národní banky. Peněžitý majetek investorů je uložen u depozitářských bank a v souladu se zákonem a statuty fondů je přísně oddělen od majetku zakladatelů i správcovských společností.

Do holdingu RSBC patří například rakouská zbrojovka Steyr Arms nebo slovinský výrobce pistolí Arex. Podle ověřených informací serveru Seznam Zprávy se o zbrojní část RSBC zajímá skupina CSG miliardáře Michala Strnada.

Základem portfolia české investiční skupiny RSBC jsou rezidenční a komerční nemovitosti, úrodná půda, realitní fondy či průmyslové a zemědělské společnosti v Česku i v zahraničí. Skupina byla původně založena za účelem správy restituovaného majetku rodiny Schönfeldů. Aktuálně jsou součástí skupiny RSBC desítky společností, její majetek činí zhruba osm miliard korun. Skupina RSBC se bude nadále soustředit na rozvoj projektů v obranném průmyslu a u nemovitostí, uvedla v tiskové zprávě.

 
