Češi vrací techniku i život do ukrajinských nemocnic a ordinací, vykradených Rusy

Když manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská pobývala se svým mužem tento týden v Praze, měla možnost se přesvědčit, jak moc Češi pomáhají ukrajinskému zdravotnictví. Aktuálně.cz mluvilo s manažery firem, které na Ukrajinu zdravotnickou techniku vozí. "Naše renomé je tam obrovské," shodují se.

Petr Foit, Jan Horák a Jan Pavlík jsou tři Češi, kteří toho hodně vědí o prodeji zdravotnické techniky na Ukrajinu, protože tam často jezdí a mnoho techniky tam prodávají. Víc než mnozí jiní. Jestliže se Česko stalo lídrem v pomoci Ukrajině při obnově zdravotnických zařízení v rámci programu Evropské unie s názvem Ukrainian Facility, tato trojice mužů bude hrát při jeho realizaci důležitou roli. Aktuálně.cz proto zajímalo, jak obchod s Ukrajinou vypadá a jakou mají s Ukrajinci zkušenost.

"Hned na začátku války jsme cestovali na východní hranici Ukrajiny a uvědomili jsme si, že jak byla ruská vojska v první fázi konfliktu vytlačena, vzala si všechno z nemocnic, poliklinik, z jakéhokoliv zařízení. Byli jsme v prázdných budovách a uvědomili jsme si, že nejdůležitější je, aby Ukrajinci dostali vybavení," popisuje Petr Foit, který je globálním obchodním ředitelem společnosti Linet, světově známého výrobce nemocničních lůžek.

Foit je ovšem také předsedou představenstva Czech Health Technology Institute, což je institut, který založila Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. A právě tento institut byl v tomto týdnu hlavním organizátorem velké mezinárodní konference Global Healthcare Initiative for Ukraine, kde promluvila i manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská - kterou Foit na akci provázel.

Podle něho si Češi v Rusy vykradených nemocnicích uvědomili, že musí spojit výrobce zdravotnické techniky a dodávat Ukrajincům komplet vybavení, tedy technologické celky. "Podívejte, tato ordinace praktického lékaře, kterých jsme zatím dodali na Ukrajinu 41, je vybavena 16 českými výrobci," pochlubil se Foit. "Ukrajinci nemají čas ani peníze na to, aby dělali výběr jednotlivých zařízení. Oni od nás potřebují celky," dodal s tím, že česká vláda české firmy v tomto velmi podporovala a podporuje.

Foit mluvil o celém projektu s nadšením a při tom prozradil i svůj osobní sen. "Jak český prezident, tak vláda deklarovali, že naše země bude koordinátor zdravotní pomoci na Ukrajině. Je to náš plán, my budeme mít tu krásnou práci koordinovat obnovu Ukrajiny ve zdravotnictví. A to je můj sen," svěřil se Foit.

"Měli bychom pomáhat a ani o tom nemluvit"

Dalším mužem, s kterým Aktuálně.cz mluvilo, je majitel společnosti Comedeq Jan Horák, který jezdí na Ukrajinu na několik dní téměř každý měsíc. Osobně tam dohlíží na instalaci zdravotnické techniky a věnuje se i zaučování tamních zdravotníků.

"Dříve jsem se domníval, že na Ukrajinu zajedu jen na instalaci našich zařízení a třeba i z bezpečnostních důvodů tam nebudu muset tolik cestovat. Ale dnes to vnímám tak, že já tam cestovat chci, protože například Ukrajinci, kteří na východě působí ve zdravotnictví, to jsou srdcaři, velmi obětaví lidé, často s těžkými životními osudy v rámci rodiny," sdělil Horák, kterého se Aktuálně.cz zeptalo, jak Ukrajinci na pomoc reagují a jakou mají chuť se učit nové věci.

"Toto vnímat je naprosto krásné. Oni jsou rádi za jakoukoliv pomoc, i za vyřazená stará lůžka. Ale když vidí, že my dodáme nové věci, že jsme schopni je zaškolit a díky servisním softwarům umíme řešit věci i na dálku, tak Česko vnímají jako jednoho ze svých nejsilnějších partnerů," popisuje Horák. S tím, že ve své práci vidí hluboký smysl. "U nich vnímáte ryzí přátelství, nemusíme tam hledat nějaké zákulisní věci, oni jsou naprosto nadšeni z toho, že pro jejich obyvatele jsme schopni toto dodávat."

Obdobně situaci popisoval také Jan Pavlík, ředitel společnosti BTL, což je největší český výrobce zdravotnické techniky, který má řadu poboček ve světě. Právě Pavlík na Ukrajině zakládal druhou pobočku firmy ve světě už v devadesátých letech.

"Za téměř 30 let, co tam jezdím, urazila Ukrajina ohromný kus cesty. Touha mezi lidmi směřovat na Západ je obrovská. A je tam vidět, že tam ta země opravdu míří. My jsme tam měli vždycky dobrou pozici, ale tím, co nyní dělá Česká republika, jednotlivci i firmy, tak to posunujeme ještě na jinou dimenzi. Když bych to k něčemu přirovnal, teď tam má Česká republika takové renomé, jako jsme my kdysi vzhlíželi k Americe. Naše renomé je tam obrovské," prohlásil Pavlík.

V další spolupráci s Ukrajinou vidí Pavlík obrovské možnosti zvláště poté, co se Česko stává zmiňovaným koordinátorem mezinárodní pomoci, kterou finančně podpořila Evropská komise 98 miliony eur (skoro 2,45 miliardy korun). "Jako firma BTL využíváme veškerý potenciál toho, že jsme už na Ukrajině řadu let, máme tam své prodejce, techniky, kontakty. Společně s podporou českého státu, Evropské unie a všech podpůrných agentur dostává tato pomoc ještě úplně nový rozměr," tvrdí Pavlík. A dodává, že absolutně nepochybuje o potřebě Ukrajině pomáhat.

"My hodně pomáháme, o tom není žádná… Ale měli bychom pomáhat a moc o tom nepřemýšlet ani nemluvit. Prostě pomáhat, protože je jasné, že na Ukrajině jde také o nás a o Evropu," soudí Pavlík, který byl s dalšími manažery a obchodníky vděčný i za slova manželky ukrajinského prezidenta, která dala najevo, jak si české pomoci váží.

"Děkuji celé Evropské komisi za vytvoření tak jedinečného nástroje, jakým je Ukraine Facility. A jsem vděčná za to, že Česká republika byla první zemí, která tento program využila k zahájení zdravotnických projektů na Ukrajině," uvedla v projevu na konferenci Zelenská.