Nehoda jednoho auta uzavřela v noci na sobotu silnici I/27 u Klatov. Sedmapadesátiletý řidič vyjel mimo vozovku a narazil do stromu. Vrtulník ho poté s vážným zraněním dopravil do nemocnice, uvedla policejní mluvčí Markéta Fialová. "Řidič za odbočkou na skládku Stará Vysoká pravděpodobně nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze vozovky, vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu," uvedla. Silnice byla po dobu vyšetřování nehody uzavřena.

autor: ČTK | před 4 hodinami

