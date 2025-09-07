Boží influencer. Papež svatořečí Carla Acutise, bude prvním světcem z řad mileniálů

Druhým svatořečeným bude Pier Giorgio Frassati, který odmalička pomáhal chudým a nemocným a zemřel v roce 1925 ve věku 24 let poté, co se zřejmě při návštěvě chudinských čtvrtích nakazil obrnou.
Být prohlášen za svatého znamená, že církev věří, že člověk vedl svatý život, dosáhl spásy a je možné jej pokládat za vzor a prosit o přímluvu před Bohem. Kanonizační mše obou Italů začne v 10:00 SELČ, přenášena bude živě na mnoha katolických televizích a na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu se očekávají desítky tisíc věřících.
Carlo Acutis se narodil 3. května 1991 v Londýně, kde tehdy jeho italští rodiče pracovně pobývali. Na základní školu už chodil v Miláně. Měl rád videohry a komiksy a stal se z něj nadšený amatérský programátor. Vytvořil také web, kde zdokumentoval eucharistické zázraky.
Právě weby zaměřené na šíření katolického poselství mu vysloužily přezdívku "Bohův influencer", poznamenal deník The Guardian. Acutis zemřel 12. října 2006 několik dnů poté, co u něj lékaři zjistili leukémii. Pohřben byl v Assisi, rodišti svatého Františka z Assisi, kde byl v říjnu 2020 také blahořečen. Premiéru bude mít také kreslený film o Acutisovi.
Pier Giorgio Frassati se narodil 6. dubna 1901 v Turíně a zemřel 4. července 1925. Blahořečen byl papežem Janem Pavlem II. v roce 1990.