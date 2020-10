Remdesivir zachránil spoustu pacientů, míní český lékař. WHO účinky léku popírá

Lék remdesivir podle vedoucího lékaře Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice Martina Balíka ochránil mnoho pacientů před nutností intenzivní péče. V Česku byl lék podaný od 24. března zhruba tisícovce pacientů, zásoby na říjen mají být pro 1650 lidí. Podle výsledků testů Světové zdravotnické organizace (WHO) je však vliv léku na zdraví pacientů jen malý.

"Naše zkušenosti jsou ale takové, že při dodržení specifických indikačních podmínek lék funguje. Dokonce jsem přesvědčený, že mnoho pacientů ochránil před přechodem na intenzivní péči," řekl Balík. Před několika dny na vědecké konferenci uvedl, že podle něj má lék největší účinek u lidí s lehčím průběhem, ještě než potřebují podávat kyslík.

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) výsledky testů nebudou mít na povolení užívání v Česku žádný vliv. "Obecně lze říci, že veškeré tyto údaje hodnotí Evropská agentura pro léčivé přípravky v rámci podmínečné registrace, která byla remdesiviru udělena," sdělila mluvčí SÚKL Barbora Peterová.

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Původně měl sloužit pro léčbu nakažených krvácivou horečkou ebola v Kongu, epidemii se však podařilo zastavit a testy léku byly přerušeny. Ve firmě Gilead ho vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře.

V pondělí vláda schválila nákup léku s účinnou látkou remdesivir za 205 milionů korun. Lék se do Česka dostává prostřednictvím společné smlouvy, který má s výrobcem zavřená Evropská unie. Česko mělo původně schváleno méně, vzhledem k vývoji epidemie v zemi dostane v říjnu 10 000 dávek asi pro 1650 lidí. V dalších měsících by mohla být dodávka zvýšena.

Deník Financial Times upozornil na studii Světové zdravotnické organizace (WHO), která tvrdí, že podávání látky remdesivir nemá žádný či jen malý vliv na délku hospitalizace a na šanci na přežití pacientů s nemocí covid-19. Šest měsíců jich bylo sledováno asi 11 000. Česká republika není mezi zeměmi, kde se výzkum WHO uskutečnil. K obdobným závěrům studie WHO došla i u látek hydroxychlorochin, lopinavir a interferon beta.