Rektorka UK zrušila pověření Falátkové vedením katolické fakulty

před 47 minutami
Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková zrušila pověření Michaely Falátkové vedením katolické teologické fakulty. Zrušila i své opatření, které určovalo proděkanu Aleši Práznému takzvané překážky v práci.
Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.
Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. | Foto: Vojtěch Gross

Vyhověla tak výzvě ministerstva školství, kterou škola obdržela minulý týden. Králíčková to uvedla to v prohlášení, které zaslal mluvčí univerzity Jan Bumba. Ministerstvo tímto krokem přebírá fakticky spoluodpovědnost za další vývoj situace na katolické teologické fakultě, uvedla Králíčková v prohlášení.

Na fakultě panují spory o to, kdo ji má vést po odvolání děkana Jaroslava Brože.Ten řízením fakulty pověřil Prázného. Vedení UK s tím ale nesouhlasilo a jmenovalo do čela fakulty Falátkovou. Akademici ve fakultním senátu dříve Falátkovou podpořili. Předseda akademického senátu fakulty David Vopřada dal tento týden ministru školství Mikuláši Bekovi (STAN) návrh na uvalení nucené správy na fakultu. Nucená správa by podle zástupců senátu měla překlenout období do volby děkana, tu by mohl senát vyhlásit v září. Prázný návrh označil za pokus o destabilizaci fakulty.

Proti krokům Vopřady se ohradili zástupci studentských senátorů. Chtějí ho odvolat z pozice předsedy fakultního senátu. Vopřada podle nich ale nezařadil jejich návrh do programu zasedání. Podporu Práznému dříve vyjádřil pražský arcibiskup Jan Graubner, který je takzvaným velkým kancléřem, na němž fakulta závisí po kanonicko-právní stránce

"Univerzita Karlova považuje právní hodnocení ministerstva za nedostačující a jeho postup za problematický z hlediska respektu k akademické samosprávě," stojí v prohlášení Králíčkové. S ohledem na možné důsledky pro univerzitu se rektorka rozhodla výzvě vyhovět.

Univerzita podle Králíčkové informovala ministerstvo o rizicích, které vyhovění výzvě podle školy přináší. "Tímto krokem ministerstvo přebírá fakticky spoluodpovědnost za další vývoj situace na katolické teologické fakultě," uvedla Králíčková. Univerzita očekává, že úřad neprodleně využije své možnosti a přijme kroky, které zajistí stabilitu fakulty a ochranu práv jejích studentů a zaměstnanců.

Brož byl do čela fakulty zvolen v únoru 2024, po roce byl odvolán. Nesouhlasil s tím, aby končící akademický senát vypsal volbu jeho nástupce a zpochybnil legitimitu senátu. Obrátil se na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Nový akademický senát však Brože opět odvolal. Navrhovatelé děkanovi vyčítali netransparentní kroky, nekompetentnost nebo poškozování dobrého jména fakulty.

Rektorka děkana na konci července odvolala, rozhodnutí se mu ale hned nedařilo doručit, převzal ho na začátku srpna. Vedením fakulty pověřil Prázného, s tím ale nesouhlasilo vedení UK a oznámilo, že fakultu dočasně do volby nového děkana povede Falátková. Králíčková dříve uvedla, že Prázný nemá důvěru vedení univerzity.

 
Další zprávy