Akademici chtějí v čele katolické fakulty Falátkovou, stojí za rektorkou

Zásahy zvenčí od představitelů církve, státní správy či politických struktur jsou podle akademiků fakultního senátu nepřípustným narušením akademické samosprávy a univerzitní autonomie.
"Někteří členové AS KTF (akademického senátu KTF, pozn red.) se postavili za dr. Falátkovou zcela v rozporu se zákonem, předpisy univerzity a principy samosprávy. Potvrzují tak slova arcibiskupa pražského, který konstatoval již v červnu, že akademický senát fakulty přistoupil k revoluci," uvedl Prázný. Doplnil, že není statutárním zástupcem na základě svého sebeprohlášení, ale je jím od uvedení Jaroslava Brože do úřadu děkana podle platných univerzitních předpisů i podle zákona.
Ministerstvo školství minulý týden vyzvalo vedení univerzity, aby zjednalo nápravu ve vedení Katolické teologické fakulty (KTF), vyplývá z informací na webu školy. Podle dokumentu, který zveřejnil server Publico, vyzývá UK, aby zrušila pověření Falátkové výkonem funkce děkana KTF a zrušila opatření rektorky, které určuje Práznému takzvané překážky v práci. Univerzita na to má sedm dní od doručení výzvy, tedy do čtvrtka.
Podle úřadu by měl vést fakultu právě Prázný, uvedla rektorka Milena Králíčková. Prázného pověřil vedením fakulty odvolaný děkan Jaroslav Brož. Vedení školy s tím ale nesouhlasilo a jmenovalo do čela fakulty Falátkovou. Ta považuje své pověření za zcela zákonné a v souladu s běžnou univerzitní praxí, uvedla v prohlášení.
Podobně se podle ní nedávno postupovalo na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, kde ministerstvo nezasahovalo, napsala. Zásah ministerstva do situace na KTF UK byl podle ní nezvykle rychlý a bez nabídky alternativního řešení.
Do doby, než UK výzvu ministerstva podrobně vyhodnotí, zůstává podle vedení univerzity pověřená vedením KTF Falátková. Podporu Práznému vyjádřil v reakci na výzvu ministerstva i pražský arcibiskup Jan Graubner, který je takzvaným velkým kancléřem, na němž fakulta závisí po kanonicko-právní stránce.
Podle výroční zprávy za rok 2024 studovalo na fakultě loni k 31. říjnu celkem 844 lidí v bakalářských, magisterských i doktorských programech v prezenční i kombinované formě studia.
Jaroslav Brož byl do čela fakulty zvolen v únoru 2024, po roce byl ale odvolán. Nesouhlasil s tím, aby končící akademický senát vypsal volbu jeho nástupce, a zpochybnil legitimitu senátu. Obrátil se na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Nový akademický senát však Brože opět odvolal. Navrhovatelé děkanovi vyčítali netransparentní kroky, nekompetentnost nebo poškozování dobrého jména fakulty.
Rektorka pak děkana odvolala na konci července, rozhodnutí se mu ale nedařilo doručit, převzal ho až na začátku srpna. Vedením fakulty pověřil Prázného, s tím ale nesouhlasilo vedení UK a oznámilo, že fakultu dočasně do volby nového děkana povede Falátková. Králíčková dříve uvedla, že Prázný nemá důvěru vedení univerzity.