Na Tchaj-wan poletím, oznámil předseda Senátu Vystrčil. Bude ho následovat i Drahoš

V tolik debatované cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan je jasno. V úterý ráno Miloš Vystrčil (ODS) oznámil, že do země odletí na konci srpna. Naváže tak na plán svého předchůdce v čele Senátu a zároveň stranického kolegy Jaroslava Kubery, který před smrtí o cestě vážně uvažoval. A podle zjištění Aktuálně.cz vyrazí na Tchaj-wan na spíše vědeckou misi také senátor Jiří Drahoš.

Je to očekávaná zpráva, přestože do poslední chvíle nebyla zcela jistá. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se podle všeobecného očekávání rozhodl na zvažovanou cestu na Tchaj-wan skutečně vyrazit.

"Senát je nejsvobodnější, nejdemokratičtější a nejméně manipulovatelná skupina lidí, která má stále na mysli blaho českých lidí. Přebráním funkce jsem zdědil i úkoly a sliby, včetně cesty na Tchaj-wan. Radil jsem se s lidmi, o kterých si myslím, že zahraniční politice rozumí," uvedl předseda Senátu před oznámením samotného rozhodnutí.

"Na Tchaj-wan pojedu. Jsem přesvědčen, že je to správné z hlediska rozvoje ekonomického, rozvoje vědy, vzdělání i kultury. Z hlediska toho, že bychom měli spolupracovat s těmi, kdo chtějí být našimi partnery," oznámil Vystrčil.

Naopak se ve svém projevu ostře opřel do Číny. Podle Vystrčila se totiž Česko dostalo vůči Čínské lidové republice do podřadného postavení. Dokonale se to podle něj ukázalo na jednání nejvyšších ústavních představitelů 11. března.

"Byla to děsivé a zatím jsem o tom nemluvil. Setkání se odehrálo na začátku koronavirové krize a bylo na něm evidentní, že jsem svědkem bezmoci mocných," řekl Vystrčil. Premiér a ministr vnitra byli podle předsedy Senátu v situaci, kdy byli zcela závislí na tom, co udělá jedna velká nedemokratická země - zda poskytne, či neposkytne ochranné pomůcky.

"Reálně existovala možnost, že se jich nedočkáme, protože se nechováme, tak jak velký bratr chce," dodal předseda Senátu. Jasně se podle něj ukázalo, že je Česko pro Čínu pouze zemí, přes kterou se chce dostat do Evropy, a nikoliv rovnocenným partnerem. Celá situace podle něj byla ze strany Číny postavená tak, že "pokud, Vystrčile, nebudeš ticho, nic Vám neposkytneme".

Hlásím se k porevolučním hodnotám, hřímal Vystrčil

Druhý důvod, proč se nakonec předseda Senátu rozhodl na Tchaj-wan přeci jen vydat, už byl vnitrostátní. Do Česka se totiž podle něj díky celé kauze vrátil hodnotový střet, o který se bojovalo už v roce 1989.

"Střet mezi základními hodnotami a principy, na kterých fungujeme, jako jsou vláda práva, svoboda, suverenita či demokracie a něčím, co jsem nazval počítáním grošů. Pokud pojedu na Tchaj-wan, tak se tím hlásím k těmto principům a ne k počítání grošů," řekl Vystrčil.

Cesta je naplánovaná od 30. srpna do 5. září, ale termín se ještě může změnit. Poletí se vládním letadlem a Vystrčila bude doprovázet podnikatelská delegace a lidé, kteří se zabývají výzkumem a vývojem. "S kým a kdy se na Tchaj-wanu setkám, ještě není domluveno. Byl bych velmi rád, kdyby s námi mohla letět i paní Kuberová (manželka zesnulého předsedy senátu Jaroslava Kubery, pozn. redakce)," uvedl Vystrčil.

"Jestli to někdo považuje za 'trucpodnik', tak vůbec nic nepochopil," podotkl.

Po skončení TK ukázal předseda Senátu Miloš Vystrčil tento dort, který pro něj upekl jeden cukrář... “Svoboda má takovou cenu, jakou máme my sami., napsal cukrář slova Václava Havla... Jakoby se do Senátu vrátil duch listopadu 1989 - cítíte to? :) https://t.co/tvxr17OGHr pic.twitter.com/oW5O48GGSN — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 9, 2020

Záměr odletět na Tchaj-wan konzultoval s bývalými předsedy Senátu, bývalými diplomaty i svými známými. Aktivně ho nikdo od cesty nezrazoval, a to ani premiér Andrej Babiš (ANO), ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ani prezident Miloš Zeman, který je známý svým příklonem k Číně.

Zemanův mluvčí ale v úterý přirovnal Vystrčilovu plánovanou cestu na Tchaj-wan k návštěvě separatistické Doněcké lidové republice na východě Ukrajiny.

Představme si situace:



Předseda Senátu oficiálně navštíví Tchaj-wan.



Předseda Senátu oficiálně navštíví Doněckou lidovou republiku.



Z hlediska mezinárodního práva žádný rozdíl. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 9, 2020

Vystrčil věří, že cesta bude pro Česko hospodářsky a ekonomicky výhodná, neboť Tchaj-wan dosud vytvořil v tuzemsku více pracovních míst než Čína.

Cesta důležitá pro sebevědomí Česka

Deníku Aktuálně.cz Vystrčilovo rozhodnutí ještě před oficiálním úterním oznámením potvrdily jemu blízké zdroje. "Byl rozhodnutý už minulý týden, teď jde o to zaplnit program a vzít delegaci podnikatelů," sdělil důvěryhodný zdroj.

Mnohé naznačovala už Vystrčilova dřívější slova, zejména ta, která pronesl v neděli v Otázkách Václava Moravce v České televizi. Když v tomto pořadu debatoval s předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem, odpůrcem cesty, jednoznačně dával Vystrčil najevo, jak je taková cesta důležitá pro sebevědomí České republiky.

"Pro zemi, která má fungovat, je zásadní sebevědomí, hrdost, svébytnost, nezávislost, demokracie. Když připustíme, že si je nebudeme chránit, že jsme ochotni být něčím lokajem, ochotni se před někým shrbit, tak se stáváme nesvéprávným národem, který na to musí doplatit," prohlásil Vystrčil.

Je velmi pravděpodobné, že proti cestě se ozve prezident Miloš Zeman i někteří další čeští politici, včetně premiéra Andreje Babiše. Protestovat bude zřejmě také Čína, která považuje Tchaj-wan za svou provincii a dává najevo, že se jí nelíbí, pokud nějaká země jedná s Tchaj-wanem jako klasickou nezávislou zemí. Tchaj-wan má vlastní vládu a demokratické zřízení, Česká republika ale dlouhodobě zastává politiku jedné Číny, stejně jako většina Evropy.

Drahoš vezme na Tchaj-wan vědce a odborníky na kybernetiku

Podle informací Aktuálně.cz přitom nebude cesta senátorů na Tchaj-wan jedna, ale rovnou dvě. Nejdříve poletí delegace vedená předsedou Vystrčilem, a to 30. srpna s tím, že by se měla vrátit 5. září. O několik týdnů později, konkrétně 22. října, se vydá stejným směrem delegace v čele s předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiřím Drahošem. Jde o cestu, která se připravuje detailně už delší dobu.

Hlavním cílem má být prohloubení spolupráce mezi oběma zeměmi se zaměřením na vědu, špičkové technologie a kybernetickou bezpečnost. Součástí této delegace mají být zástupci Akademie věd ČR a vysokých škol, epidemiologů a odborníků na kybernetickou bezpečnost.

Senátor Drahoš nechtěl svou cestu komentovat do chvíle, než se ke své cestě vyjádří oficiálně předseda Vystrčil. Z dřívějších aktivit Drahoše je ale patrné, že má k Tchaj-wanu blízký vztah a udržuje s ním letité kontakty. Drahoš by měl mimo jiné zahájit Česko- tchajwanské technologické dny a převzít profesuru na jedné z tamních nejprestižnějších vysokých škol National Tsing Hua Univesity.

Drahoš už dříve dával najevo, že by případnou cestu vedení Senátu na Tchaj-wan podporoval a stejně jako další příznivci cesty se ozýval proti protestům Číny k takové cestě.

"Vyjadřování čínského velvyslance k České republice k takové cestě bylo arogantní a 'protektorské', k naší zemi jako suverénnímu státu se takto vyjadřovat nemůže. Jsem přesvědčený, že po takových jeho slovech už není jiná možnost než na Tchaj-wan let," uvedl Drahoš, který už v prezidentské kampani v roce 2017 dával najevo ostrý distanc od různých vyjádření Číny či Ruska k dění v Česku.

Návštěva nikomu neprospěje, varovali v lednu Číňané

Spor ohledně cesty zástupců Senátu na Tchaj-wan začal zdánlivě nenápadně. Tehdejší předseda Senátu Kubera se zúčastnil loni 10. října v Praze tchajwanské oslavy, na které se vyfotil s představiteli Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v České republice. Už o den později se ozvala s protesty čínská ambasáda.

Takové chování Kuberu popudilo. Když se ještě ve stejný měsíc sešel s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem, řekl mu, že Čína musí respektovat suverenitu České republiky a nemůže k němu přistupovat z pozice síly. O další měsíc později Kubera oznámil, že je "pevně rozhodnutý" v roce 2020 Tchaj-wan navštívit.

Postupně spor nabíral na ostrosti, až se stal jedním z vůbec nejdůležitějších témat na české politické scéně. Zejména, když z Pražského hradu a čínského velvyslanectví v České republice přicházely na adresu dřívějšího šéfa Senátu Jaroslava Kubery další jemnější i důraznější výzvy, aby na Tchaj-wan nejezdil.

Jak upozornil deník Aktuálně.cz, letos v lednu na obědě představitelů parlamentu na Pražském hradě obdržel Kubera od Číňanů listinu, ve které hrozili, co se stane, pokud na Tchaj-wan odletí. "České podniky, které mají ekonomické zájmy v Číně, budou muset za návštěvu Tchaj-wanu předsedou Kuberou platit. Návštěva nikomu nepřispěje. Doufáme, že česká strana dodrží politiku jedné Číny a zruší tuto návštěvu a tím zabrání porušování čínsko-českých vztahů," stojí mimo jiné v listině.

Celá záležitost došla tak daleko, že když Kubera letos 20. ledna zemřel, manželka prohlásila, že se na jeho smrti podepsal obrovský tlak na to, aby na Tchaj - wan nejezdil. Následník Kubery v čele Senátu Vystrčil tak musel od první minuty ve své nové funkci reagovat na dotazy, zda Kuberův plán cesty na Tchaj-wan uskuteční. A od první chvíle také naznačoval, že o něčem takovém velmi vážně uvažuje.