Možný šéf Senátu nemá rád v ODS chovné koně. A cesta na Tchaj-wan? Poradím se, říká

Miloš Vystrčil byl dosud politikem, o kterém se tolik nemluvilo. A to přesto, že je členem ODS od jejího založení a postupně se vypracoval až na předsedu senátního klubu. Teď se však dostane pod drobnohled veřejnosti víc než kdykoliv dříve. Podle všeho bude totiž zvolen předsedou Senátu místo zemřelého Jaroslava Kubery a stane se druhým nejvýše postaveným politikem v zemi.

Bude to působit jako velký paradox, ale taková je někdy politika. Když předseda senátního klubu ODS Miloš Vystrčil předloni na podzim vyjednával pro svého stranického kolegu Jaroslava Kuberu křeslo předsedy Senátu, nemohl ani v nejmenším tušit, že si tak připravuje křeslo i práci pro sebe. Vystrčilovi se totiž před více než rokem podařilo překvapivě pro Kuberu a ODS funkci šéfa horní parlamentní komory domluvit a nyní, po Kuberově úmrtí, má právě Vystrčil zdaleka největší šance stát se po něm novým předsedou Senátu.

"Určitě jsme jako ODS nešli na konci roku 2017 do voleb vedení Senátu jako favoriti, nakonec jsme ale přišli s návrhem architektury, která byla k senátorům vstřícná a zohledňující jejich znalosti," vrací se do nedávné minulosti Miloš Vystrčil, který je také místopředsedou ODS. Řečeno méně diplomatickým jazykem, "architektura" spočívala v tom, že ODS navrhla Starostům a nezávislým hned dvě místopředsednická křesla v Senátu a některým senátorům místa ve vedení výborů, takže nakonec většina Senátu hlasovala pro Kuberu.

"Byl bych ale hrozně nerad, aby to působilo tak, že Jaroslav Kubera byl zvolený díky tomu, že jsme zásobovali senátory funkcemi. Věřte tomu, že jsem se nikomu nepodbízel, snažil jsem se jen o to, aby na důležitých místech v Senátu seděli lidé, kteří se do svých funkcí hodí nejlépe," ujišťuje Vystrčil, který tak dokázal být při vyjednávání úspěšnější než STAN s KDU-ČSL.

Historka s volbou vedení Senátu by možná už nestála ani za připomenutí, ale velmi dobře vystihuje některé rysy pravděpodobného nástupce Kubery v čele Senátu. Vystrčil má totiž pověst pracovitého a energického politika, který dokáže jít velmi urputně a cílevědomě za svým cílem. A díky svému matematicko-fyzikálnímu vzdělání dokáže rychle a obratně promýšlet různé politické situace nebo například "odstřelovat" vládní návrhy zákonů kabinetu Andreje Babiše.

"Vypíchla bych to, že on je velmi systematický a praktický člověk. Když do něčeho jde, tak to dokončí, nepamatuji si, že by tomu bylo někdy jinak. A dokončí to do posledního detailu," říká poslankyně ODS Miroslava Němcová, která ho zná z politiků více než kdokoliv jiný. Stejně jako on pochází z Vysočiny a stejně jako on byla u začátků ODS.

A mnohokrát byla svědkem toho, že Vystrčil nikdy nebyl příznivcem dlouhých rozprav bez konkrétního obsahu. "Když se objevil nějaký dobrý nápad nebo bylo třeba něco řešit, tak hned chtěl vědět, kdo to bude mít na starosti, v jakém termínu se to uskuteční, kdy to bude splněno. Systematicky si přitom odškrtával jeden probraný bod za druhým," popisuje Němcová.

Potomek firmy na hasičskou techniku Josef Vystrčil a syn

Zajímavé je, že matematika a fyzika, které hodně ovlivnily jeho život, nebyly v jeho případě něčím vysněným. Jak Aktuálně.cz přiznal, byla to spíše z nouze ctnost. "Vždycky jsem miloval učení a děti, jenže kvůli buržoaznímu původu jsem měl šanci dostat se jen na tyto obory, protože o ně byl malý zájem a komunisté by těžko zdůvodňovali, proč mě nepřijali na vysokou školu, když jsem udělal zkoušky," říká.

Zkoušky udělal, vysokou školu, konkrétně Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, vystudoval a milovaného učení se také dočkal. A to dokonce na svém Gymnáziu Otokara Březiny v Telči, ze kterého odešel jako maturant a vrátil se v roce 1985 po vojenské službě jako učitel. Sedm let učil, v roce 1992 se stal zástupcem ředitele, a to do roku 1998, kdy už začal dělat naplno politiku. Byl zvolený starostou Telče, následně prvním zástupcem hejtmana tehdy ještě Jihlavského kraje a v letech 2004 až 2008 už byl samotným hejtmanem - nově Kraje Vysočina.

Když potom jezdil po kraji a zastavil se u hasičů, mohl v několika případech doslova "ohmatat" podnikatelské kořeny svého rodu. To když na některých stanicích uviděl "vystrčilky". "Můj dědeček a pradědeček vyráběli hasičské stříkačky, kterým se říkalo "vystrčilky". Když bylo mému otci dvacet tři let, nemohl na rodinnou tradici navázat, protože v roce 1948 komunisté továrnu znárodnili," připomíná "buržoazní" původ.

Pohled do historie přitom ukazuje, že jeho předci byli skutečně úspěšní, zakladatel firmy Josef Vystrčil založil v roce 1858 kotlářskou a mědikoveckou dílnu a později na novém pozemku vybudoval strojírnu na lihovarnická zařízení, hasičské stříkačky a hospodářské stroje. Kromě toho byl zakládajícím členem Sokola a hasičského sboru, iniciátorem založení městské spořitelny a jejím dlouholetým předsedou. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let předminulého století byl zvolen také městským radním.

Miloš Vystrčil je tedy pokračovatelem jeho politické práce, z rodného kraje ale vyrážel stále častěji do Prahy. V roce 2010 a 2016 vyhrál senátní volby, druhé volební období už vedl celý senátní klub ODS - vystřídal Jaroslava Kuberu. Kamaráda, kterého označoval za svého velkého učitele.

Ve Vystrčilovi má ODS v Senátu výrazného a důrazného politika, který často rozebírá velmi kriticky jednotlivé návrhy zákonů z pera vlády premiéra Andreje Babiše. Šlo by uvést hned několik příkladů, kdy zvýšeným hlasem rozebíral různé návrhy zákonů a vyčítal jim například finanční nejasnosti.

Své by o tom mohl říci například vládce českého sportu a poslanec ANO Milan Hnilička, kterého Vystrčil nedávno školil v senátním výboru kvůli Hniličkově návrhu na vznik Národní sportovní agentury. "Já se ptám. Pro koho bude rejstřík sportovců veřejný? A kdo o tom bude rozhodovat? To tam není. Já to nepoznám. Patrně to bude moci rozhodovat agentura. Ale agentura je kdo? Předseda? Nebo jak to bude udělané? Já tomu prostě nerozumím. Když se tam chci zapsat, jak se tam mám zapsat? Kdo mi povolí přístup? Kde to je napsané? Jak se to dozvím?" zahrnul Vystrčil těmito a mnoha dalšími otázkami Hniličku a přitom neustále "šermoval" pravou ruku.

Na otázku Aktuálně.cz, jestli občas není až příliš tvrdý a ostrý, odpověděl, že hlavně není nikdy v jeho kritice osobní zášť. "Mně jde o věc. Nemám rád, když nějaký člověk někam přijde a nic o své věci neví. V tomto případě si představte, že pan Hnilička bude mít na starosti sedm miliard. Jsem z toho zoufalý. Já mám mozek seštelovaný na počítání, tak mi takové chování nemůže být jedno," tvrdí a dodává, že podobně přísný bývá také na členy ODS. "Kdyby na výboru seděl někdo z ODS a byl nepřipravený jako pan Hnilička, tak to dostane úplně stejně. No, možná bych byl o něco mírnější, ale ne o moc," usmívá se.

Kritizoval "chovné koně" v ODS

Kdo by si chtěl ještě více představit Vystrčilův styl, ten by měl sledovat jednání celého Senátu nebo senátních výborů. Politik z Vysočiny vystupuje často značně emotivně, dokáže zvýšit hlas a přejít do útočného tónu. A to nejen na veřejných jednáních, ale podle důvěryhodných zdrojů z ODS je stejný také na stranické půdě.

Však také sám Vystrčil na kongresu ODS v roce 2018 jako už místopředseda strany přiznal, že ani nečekal, jak ho přes jeho kritičnost nakonec dobře ve vedení strany přijmou. "Byl jsem trochu skeptický, ale musím potvrdit, že obdivuhodně dobře snášeli členové předsednictva mé kritické názory, a dokonce si ani příliš nestěžovali," podotkl.

To, že patří ve vedení ODS k lidem, kteří rozhodně nesedí v tichosti někde v koutku, potvrdil také minulý měsíc na zatím posledním kongresu ODS, kde se opřel do části členské základny. "Máme mezi sebou koně tažné a koně chovné. Pro začátek prosím, abyste v místech, kde máte ty koně chovné, jim zbourali stáje. Nezaslouží si je. Stáje si zaslouží koně tažné. O ty se starejme, ty podporujme," prohlásil a několikrát opakoval, že lidé ve straně musí přidat na pracovitosti.

Po otázce Aktuálně.cz v tomto týdnu, co konkrétně by ODS měla změnit, a co myslel leností některých spolustraníků, začal mluvit o stereotypu. "Jako dlouhodobě fungující strana jsme zaběhli do stereotypů, zvykli jsme si na ně, myslíme si, že se věci tak nějak udělají samy," stěžuje si a jako příklad jmenuje pořádání setkání s politiky ODS. "V minulosti jsme si všechno zorganizovali, vylepili plakáty, přivedli kamarády a přátele. Teď už to bohužel mnohdy neděláme, což je velký problém. Zejména když ty mladé strany jsou plné energie a nadšení, což my potřebujeme znovu v členech ODS probudit," vysvětluje patrně brzy nový předseda Senátu.

Vystrčilovi je blízká politika předsedy Fialy

Pokud jde o jeho politické názory, vyhýbá se konkrétní odpovědi na otázku, ke komu má v ODS blíž, zejména když ji reprezentují velmi různorodí lidé. "Moje milovaná žena, s kterou jsem víc než třicet let, je úplně jiná než já. A přesto bych se jí nikdy nevzdal," pomáhá si příměrem a popisuje, že jsou pro něj nejdůležitější hodnoty. A ty v manželství i v ODS má s dalšími lidmi podle svých slov společné.

Z jeho mnoha dřívějších politických postojů je ale zřejmé, že v ODS patří k největším příznivcům evropské integrace a jednoznačně podporuje předsedu Petra Fialu. "Když ho poslouchám na veřejných fórech nebo sedíme spolu u kávy, tak vidím, že se v mnoha věcech shoduje s naším předsedou. A řekla bych, že se shoduje také s mým pohledem," potvrzuje Němcová, která ještě upozorňuje, že Vystrčil je jasný konzervativní politik, pro kterého je absolutní prioritou rodina, tedy kromě manželky také jejich děti a vnuci. Mimochodem, když Vystrčil mluví na kongresech ODS, vždy na dálku rodinné příslušníky pozdraví.

Pro předsedu Fialu je Vystrčil velmi cenný člověk, zvláště poté, co vyjednal v nesnadné situaci pro ODS a Kuberu místo předsedy Senátu. Fiala za to Vystrčilovi několikrát děkoval a mluví o něm jen v nejlepším.

"Je to jeden z nejpracovitějších a nejslušnějších lidí, které v politice znám. Jeho vyjednávací schopnosti jsou obdivuhodné, stejně jako jeho zaujetí a úsilí, které věcem věnuje. Je to úspěšný člověk, který má v Senátu obrovské renomé," říká Fiala, z jehož slov je zároveň cítit, že některým lidem v ODS Vystrčilova kritičnost úplně "nevoní". "Možná občas někomu vadí jeho preciznost a urputnost, ale já to naopak v politice považuji za výhodu," uvedl předseda ODS. Podle jeho slov ale o postavení Vystrčila nejlépe vypovídá to, že byl opakovaně zvolen místopředsedou partaje i senátního klubu.

Podobně jako Fiala či Němcová mluví o Vystrčilovi staronový místopředseda ODS Alexandr Vondra. "Miloš Vystrčil je skutečně mimořádně pracovitý člověk. Někoho takového ODS ve vedení potřebuje, řekl bych, že on je něco jako včelička, prostě obrovský pracant," soudí Vondra.

Proč je favoritem Vystrčil? Pokud jde o šance Miloše Vystrčila stanout v čele Senátu, tak jsou tyto šance velmi vysoké. Hlavním důvodem je to, že Vystrčil by měl získat kromě hlasů senátorů vlastního klubu ještě řadu hlasů z klubu KDU-ČSL a Nezávislí. Svědčí o tom slova předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, který už avizoval, že lidovci budou podporovat právě Vystrčila. Do karet mu hraje také to, že řada senátorů považuje za logické, aby ODS zůstalo křeslo předsedy Senátu, jestliže patřilo jejich členovi Jaroslavu Kuberovi. Navíc jde jen o několik měsíců, protože po letošních podzimních volbách se opět bude předseda volit - může se stát, že bude zvolený někdo úplně jiný, případně by mohl pokračovat Vystrčil. Proti němu hraje v této chvíli jen jeden argument. A to ten, že nepsané pravidlo v Senátu mluví o tom, aby byl předsedou kandidát nejsilnějšího klubu. Což je v tuto chvíli klub Starostové a nezávislí. Ten nominoval na předsedu svého člena Jiřího Růžičku, který je prvním místopředsedou Senátu. Zatím ale vše nasvědčuje tomu, že nebude mít ke zvolení předsedou dost hlasů

Tchaj-wan? Poradím se

Teď se ale Vystrčil v případě zvolení objeví v naprosto nové roli, jako druhý nejvýše postavený ústavní činitel bude bezpochyby mnohem více na očích a bude srovnávaný s prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem i šéfem sněmovny Radkem Vondráčkem. Vystrčil je nepochybně z úplně jiného politického těsta než zmiňovaná trojice, pravicově zaměřený, konzervativní politik a příznivec štíhlého státu, který dává maximální svobodu i peníze občanům.

"Vím, že mnohým bych se zalíbil, když bych teď začal tvrdit, jak budu bojovat například proti prezidentovi nebo Babišovi nebo jak se budu vymezovat proti Rusku a Číně. To by bylo pro mě nejjednodušší, řada médií by mi zatleskala. Ale já takový nechci být, chci zůstat věrný svým zásadám," řekl ke své nové roli Aktuálně.cz Vystrčil.

Podle něho to neznamená, že by začal měnit své dlouhodobé postoje, chce se ale nejdříve o všem poradit a vše prostudovat a své kroky pečlivě zvažovat. "Jestli se potom budu ještě více vymezovat například proti Rusku, to já teď nevím. Přiznávám, že u zahraniční politiky se budu muset hodně radit s lidmi, kterým věřím," uvedl. A stejně reaguje i na dotaz, jestli se vydá na neustále probíranou cestu na Tchaj-wan, kterou měl v plánu Jaroslav Kubera - k velké nelibosti prezidenta Zemana. "Teď neřeknu, jestli pojedu. Poradím se a zvážím to," avizuje.