Ptejte se počítačového vědce Daniela Sýkory. Pracoval pro Hollywood i firmu Adobe

Daniel Sýkora je docentem na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT. Vede vlastní výzkumnou skupinu, která ve spolupráci s firmou Adobe vyvíjí algoritmy, jež mění práci filmových výtvarníků. V roce 2017 se stal historicky prvním laureátem Ceny Neuron pro mladé vědce v oboru Computer Science. Zeptejte se proslulého počítačového grafika v rámci seriálu s NF Neuron "Ptejte se vědců".

Původně se zabýval vývojem algoritmů pro počítačové hry. Pak se ale jako doktorand na ČVUT dostal v roce 2003 k zakázce České televize, která chtěla obarvit černobílý večerníček o loupežníku Rumcajsovi.

Dosavadními technologiemi by to trvalo několik let, což by se nevyplatilo. A tak Sýkora vymyslel počítačový algoritmus, který vše značně urychlil a zlevnil. Při práci na večerníčku Doktor Animo, kde kresby nemají tak jasné kontury, pak přišel na přelomový algoritmus, který se používá dodnes.

Na Vánoce 2009 dostal nečekaný dárek: nabídku Hollywoodu, aby pro Studio Disney převedl animovaný film Lví král do 3D verze. A tak musel vymyslet zcela jiné algoritmy a jiné technologie.

Ač pracuje s těmi nejmodernějšími technologiemi, ctí ruční práci jako nedílnou součást animovaných filmů. Jeho algoritmy proto pracují s původní ruční kreslenou předlohou výtvarníka. Ten už ale svůj námět nemusí rozkreslovat do stovek a tisíců obrazů, o tuto práci se postará stroj, naprogramovaný Sýkorou.

V době práce pro Hollywood bydlel i s rodinou v Los Angeles a užíval si veškerého servisu, který mu byl poskytnut. Chyběly mu ale česká příroda a český jazyk, a tak se nakonec vrátili do Česka, odkud spolupracuje s americkou firmou Adobe na jejích aplikacích.