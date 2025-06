Prymula o "mozkožravém" parazitu: Smrt přichází rychle, ale výskyt je velmi vzácný

Na Slovensku zemřel jedenáctiletý chlapec, kterého zřejmě napadl vzácný parazit, známý jako "mozkožravý". "Je to parazit, který se nosní dutinou dostane až do mozku, kde buňky doslova rozpouští a ničí centrální nervový systém," popisuje epidemiolog Roman Prymula v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Ve zmíněném případu úmrtí jedenáctiletého chlapce lékaři pracují s podezřením na nákazu vzácným parazitem Naegleria fowleri (český název zní slzovička zhoubná). Tento tzv. "mozkožravý" prvok se vyskytuje ve sladkovodním prostředí a ve výjimečných případech může proniknout do mozku přes nosní dutinu. Průběh infekce bývá extrémně rychlý a ve většině případů končí smrtí.

Zdroj nákazy v chlapcově případu zatím není jistý - ví se, že začátkem června navštívil koupaliště ve Štúrovu, které je nyní preventivně uzavřeno. Hygienici odebrali vzorky vody a výsledky testů budou známé v pátek.

Jak parazit funguje, jaké je riziko nákazy a zda se s ním mohou setkat i lidé v Česku, vysvětluje pro Aktuálně.cz epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Mohl byste popsat, jak Naegleria fowleri funguje?

Jde o velmi vzácně se vyskytujícího prvoka, ale když už k nákaze dojde, má obvykle velmi těžký průběh. Do těla se dostává vdechnutím - pronikne přes nosní sliznice do centrálního nervového systému. Někdy se o něm mluví jako o "mozkožravém" nebo "masožravém" parazitu, ale není to úplně přesné. On totiž buňky spíše rozkládá - má lyzační schopnost, tedy buňky v podstatě rozpouští. Takže místo struktury zůstane kapalina.

Zažil jste takový případ i v Česku?

Pamatuji si na dva případy, kdy se lidé nakazili v městském bazénu - a oba zemřeli. Dlouho se nevědělo, odkud přesně nákaza pochází, až se nakonec zjistilo, že prvok přežíval za uvolněnou kachličkou, kam se nedostala běžná dezinfekce.

Takže i bazény v tuzemsku mohou být teoreticky rizikové?

Teoreticky ano, ale výskyt je extrémně vzácný. Pokud jsou bazény správně dezinfikovány a chlorovány, riziko je prakticky nulové. V tom konkrétním případě šlo o výjimečnou situaci - za uvolněnou kachličkou vznikl prostor, kam se běžná dezinfekce nedostala, a tam se prvok usadil. Při správné údržbě by k tomu nemělo dojít.

Jsou parazitem více ohrožené nějaké specifické skupiny, třeba děti?

Myslím, že když se parazit dostane do centrálního nervového systému, už si "nevybírá". Nejde o typ onemocnění, které by výrazně častěji postihovalo jen určité věkové skupiny. Ale jak už jsem říkal - jedná se o velmi vzácný jev. Za svou profesní dráhu jsem se s tím prakticky nesetkal.