před 37 minutami

První část konvoje americké a britské armády opustila v neděli před jedenáctou hodinou dopoledne na hraničním přechodu v Náchodě Českou republiku. Konvoj má sedm částí, průjezd poslední skupiny se očekává odpoledne. Konvoj čítající celkem 125 vozidel a 550 lidí do Česka vjel v sobotu. Přesouvá se z Německa do Polska, kde by vojáci měli působit v rámci snahy NATO o posílení svých východních členů. Noc ze soboty na neděli vojáci strávili v kasárnách ve Staré Boleslavi u Prahy.

autor: ČTK