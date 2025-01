Průzkum: Se zdravotnictvím je spokojeno 62 procent Čechů, trápí je nedostatek lékařů

Se zdravotním systémem v Česku jsou spokojeny více než tři pětiny obyvatel. Společně s výsledkem z roku 2021 to představuje dosud nejvyšší podíl spokojených od roku 2002, kdy Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) začalo názor na tuto otázku zjišťovat. Z problémů ve zdravotnictví hodnotí lidé jako nejzávažnější personální nedostatek.

Se zdravotním systémem v Česku je spokojeno 62 procent obyvatel. Opačný názor v průzkumu vyjádřilo 15 procent dotázaných. Dalších 22 procent zvolilo odpověď "ani spokojený, ani nespokojený" a jedno procento respondentů uvedlo, že neví.

Oproti předchozímu šetření z roku 2021 se celková spokojenost Čechů se zdravotnictvím významně nezměnila, ubylo ale lidí, kteří jsou s ním rozhodně spokojení. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o pět procentních bodů.

"Z hlediska časového srovnání od roku 2002, kdy byla tato otázka poprvé součástí šetření, se jedná společně s výsledkem z roku 2021 o nejvyšší podíl spokojených," uvádí průzkum. Potvrzuje se tak podle něj dlouhodobý trend zvyšování spokojenosti se zdravotním systémem po roce 2008, kdy byla naopak míra spokojenosti v historii měření nejnižší, činila 27 procent.

Respondenti také hodnotili problémy tuzemského zdravotnictví. Sedm z deseti lidí vnímá jako problém nedostatek lékařů. Nedostatečný počet zdravotních sester jako problém označilo 66 procent dotázaných. Většina dotázaných spatřuje větší či menší problémy též ve financování veřejného zdravotnictví a v hospodaření s léky. Jako nejméně problematický je naopak vnímán vztah mezi lékaři a pacienty a kvalita poskytované péče. Podle téměř tří čtvrtin dotázaných nejsou ve vztahu mezi lékaři a pacienty žádné, nebo jsou jen malé problémy.

Čekací doby na operace a odborná vyšetření jsou vnímány převážně negativně, tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že jsou spíše nebo velmi špatné. Naopak vzdálenost od lékařské péče je vnímána převážně pozitivně.

Odpovědi respondentů sbíralo CVVM od poloviny září do konce listopadu 2024. Do průzkumu prováděného formou osobního rozhovoru se zapojilo 1008 respondentů starších 15 let.