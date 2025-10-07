Domácí

Průzkum: Lidé se cítí nejbezpečněji na Královéhradecku. Nejvíc se bojí o své zdraví

před 1 hodinou
Češi mají největší obavy o své zdraví, nejméně je trápí ztráta bydlení. Nejbezpečněji se cítí lidé v Královéhradeckém kraji, naopak nejméně v Plzeňském kraji. Vyplývá to z Indexu bezpečnosti, který novinářům představila ČSOB Pojišťovna.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Češi jsou podle něj na hodnotě 53,7 bodu ze 100. Jde o zlepšení, loni to bylo 52,8 bodu. Průzkumu, který se uskutečnil v polovině letošního roku, se zúčastnilo přes 2100 lidí z celého Česka.

Ztráta bydlení podle indexu dosáhla hodnoty 59,9 bodu, patří tak k nejmenším obavám napříč regiony. Nejmenší pocit ochrany vnímají lidé v případě vážného ohrožení nebo poškození zdraví, kde index činí 50,2 bodu.

Rozdíly se projevují i mezi jednotlivými regiony. Nejvyšší hodnotu bezpečí zaznamenal Královéhradecký kraj s 58 body, v Plzeňském kraji to bylo 50,1 bodu. Nejvyšší míru bezpečí pociťují lidé s příjmem nad 50 tisíc korun, vysokoškolsky vzdělaní a senioři nad 71 let. Nejohroženější skupinou se cítí být lidé s příjmem pod 20 tisíc korun, nezaměstnaní a lidé ve věku 26 až 40 let.

Více než polovina populace volí racionální přístup a míru prevence přizpůsobuje skutečné hrozbě, čtvrtina je dokonce ještě opatrnější a připravuje se raději na nejhorší scénáře. Silnou roli hraje i pojištění. Téměř sedm z deseti lidí spoléhá, že jim alespoň v některých obtížných situacích poskytne potřebnou oporu, a ukazuje se také, že s rostoucím vzděláním roste i důvěra v pojišťovací produkty. Téměř 30 procent dotázaných nikdy neřešilo událost, kde by pojištění sehrálo zásadní roli.

Vážné onemocnění či úraz označují Češi za nejnebezpečnější a zároveň poměrně reálné riziko. Většina se mu tak snaží předcházet, 56 procent je nějak chráněno pro případ, že by nastalo. Polovina má sjednáno i pojištění vážných nemocí.

Nejčastěji mají lidé pojištění domácnosti proti živelním katastrofám, a to 65 procent. Proti vloupání do domu či bytu je pojištěno 62 procent lidí a proti dopravním nehodám 60 procent. Nejnižší míra pojištění je u kybernetických rizik s 33 procenty a ztráty zaměstnání s 21 procenty.

