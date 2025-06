ANO v dalším průzkumu zvyšuje náskok nad Spolu, Motoristé opět skončili "pod čarou"

Hnutí ANO by nyní vyhrálo sněmovní volby s více než 34 procenty hlasů a s velkým náskokem před druhou koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která by získala přibližně 21 procent hlasů. Oproti dubnu ANO mírně zvětšilo náskok před Spolu, podíly hlasů pro jednotlivé strany se ale výrazněji nezměnily. Vyplývá to z květnového volebního modelu agentury Ipsos.

Stejně jako podle předchozího průzkumu by na třetím místě bylo hnutí SPD a těsně za ním STAN. Do sněmovny by se ještě dostalo hnutí Stačilo! s podporou Svobodných, PRO a Trikolory a také Piráti.

Ve srovnání s dubnovým průzkumem Ipsosu se v květnu podíly hlasů v modelu měnily většinou jen o desetiny procentního bodu. Pouze u Spolu klesl podíl o 1,1 bodu. I to je však v mezích statistické odchylky, která u stran s největším podílem hlasů činí plus minus 3,5 procentního bodu a u stran se zhruba pětiprocentním podílem 1,5 bodu.

Pořadí na prvních čtyřech příčkách se tak od předchozího průzkumu nezměnilo. První ANO by nyní získalo 34,1 procenta hlasů, druhé Spolu 20,6 procenta, třetí SPD 10,1 procenta a čtvrtí Starostové 9,9 procenta. Oproti dubnu se Stačilo! posunulo na páté místo s 6,4 procenta a Piráti by byli šestí s rovnými šesti procenty.

Stejně jako v dubnu by podle květnového modelu zůstali bez zisku mandátů Motoristé, kteří by měli 4,6 procenta. Stále jsou však blízko pětiprocentní hranici nutné pro vstup do Sněmovny. Výrazně níže jsou SOCDEM a Zelení, kteří mají shodně 2,7 procenta, a Přísaha s 2,1 procenta hlasů.

Agentura také uvedla, že ANO dosahuje nejvyššího volebního potenciálu, tedy podílu všech voličů, kteří výběr dané strany aspoň zvažují. U ANO dosahuje skoro 44 procent. U Spolu, SPD a STAN se pohybuje kolem 30 procent, u Stačilo! a Pirátů kolem 16 procent a u Motoristů a SOCDEM kolem deseti. Pětiprocentní hranici by přesáhli i Zelení a Přísaha, pokud by je volili všichni, kteří o hlasování pro ně uvažují. K volbám by dorazilo podle modelu asi 63 procent voličů. Při sněmovních volbách v roce 2021 přesahovala účast 65 procent.

Ipsos prováděl průzkum od 26. května do 1. června a zúčastnilo se ho 1006 obyvatel Česka starších 18 let. Část dat je tak již ovlivněná "bitcoinovou" kauzou Pavla Blažka (ODS), část ale byla sebrána ještě před ní, neodráží tak její dopad na volební preference.