Privatizace OKD byla podle Poslanecké sněmovny ekonomicky i sociálně nevýhodná

před 58 minutami

Poslanecká sněmovna odhlasovala na závěr debaty k OKD, že privatizace těžební firmy bylo nevýhodné ekonomicky i sociálně. Dnes zároveň poslanci odmítli vyslovit souhlas se zřízením vyšetřovací komise k privatizaci firmy, jak navrhoval klub Úsvitu. Poslanci na návrh Josefa Hájka (ANO) vyzvali vládu, aby se ČR připojila k podanému trestnímu oznámení ve věci podezření na neoprávněnou výplatu dividend ze společnosti OKD.

Praha - Privatizace těžební firmy OKD byla nevýhodná ekonomicky i sociálně. Dnes to odhlasovala Sněmovna na závěr debaty k tomuto bodu. Poslanci o něm debatovali už od loňského června.

Ve středu zároveň odmítli vyslovit souhlas se zřízením vyšetřovací komise k privatizaci firmy, jak navrhoval klub Úsvitu. Vláda by také měla do konce května předložit Sněmovně informaci o situaci OKD.

Poslanci na návrh Josefa Hájka (ANO) vyzvali vládu, aby se ČR připojila k podanému trestnímu oznámení ve věci podezření na neoprávněnou výplatu dividend ze společnosti OKD. Česká strana by se také měla připojit jako poškozená s návrhem na náhradu škody a na zajištění majetku. Státu podle usnesení vzniká škoda tím, že musí sanovat ztráty firmy a řešit výplaty horníků.

Na návrh Leo Luzara (KSČM) také Sněmovna požádala vládu, aby úkolovala příslušné orgány k objasnění činností, které vedly k majetkovým ztrátám státu při privatizaci OKD a podle zjištění podala trestní oznámení. "To je to, po čem většina z nás volá, kde vidíme problém, že to zůstává jako určitá pachuť na patře, že se něco stalo," řekl Luzar v rozpravě.

Firma je v úpadku od loňského května

Sněmovna také podle schváleného Luzarova návrhu žádá vládu, aby zabezpečila zmapování toků peněz na účtech zainteresovaných osob, jejich příbuzných a firem spojených s těmito osobami, které se přímo nebo nepřímo podílely na privatizaci OKD.

Sněmovna také žádá po vládě, aby mimo jiné zabezpečila možnosti těžby všech druhů uhlí jakožto nenahraditelného nerostného bohatství. Vláda má také zabezpečit ochranu ložisek vyhrazených nerostů před jejich nenapravitelným poškozením v případě jakýchkoli změn vlastnických vztahů nebo po ukončení podnikání. Vláda má také zabezpečit opatření, která povedou k dlouhodobému rozložení útlumu těžby v OKD pod státní kontrolou.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) řekl už loni v červnu, kdy se poslanci tímto bodem začali zabývat, že problém s těžební společností OKD nastal už v 90. letech. Stát tehdy ve firmě ztratil takzvanou divokou privatizací většinový podíl, aniž získal odpovídající protihodnotu, uvedl.

Firma OKD je od loňského května v úpadku. I s dodavatelskými společnostmi má asi 11 tisíc zaměstnanců. Do existenčních potíží se dostala kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Věřitelé jí povolili reorganizaci, vedení OKD nyní hledá strategického partnera. V OKD se dál těží uhlí.

autor: ČTK