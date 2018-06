Přístroj zachraňuje dětské životy, jenže dosluhuje. Nemocnice nový nekoupí, peníze shání maminky

Praha - Jedenáctiletému Vojtovi ze Sušice se před časem zhoršilo bakteriální onemocnění plic natolik, že nemohl dýchat a byl v ohrožení života. Vrtulník ho z Plzně přepravil do pražské Všeobecné fakultní nemocnice, která jako jediná v republice zachraňuje děti s dechovou nedostatečností pomocí přístroje, který okysličí krev malého pacienta a pak mu ji vrátí zpět do těla.

Jak funguje ECMO - když selže klasická plicní ventilace

Při umělé plicní ventilaci musí lékaři nahnat vzduch do plic přetlakem, který je zhruba deset krát vyšší než během normálního dýchání. U velmi oslabených plic může dojít k jejich poškození. V tu chvíli je nadějí na záchranu právě ECMO.

Lékaři proženou krev pacienta speciálním přístrojem - oxygenerátorem, který okysličí krev a zpět ji vrací do těla. "Protože jsou k tomu potřeba velké průtoky, které musejí odpovídat srdečnímu výdeji pacienta, zavádíme jednu kanylu do vnitřní krční žíly a druhou kanylu do třísla. Jedna kanyla nasává krev a druhá krev vrací. Obě končí v pravé srdeční síni," vysvětluje primář Václav Vobruba.