Tvrdší tresty pro neukázněné řidiče: za mobil i "lepení se na zadek" budou čtyři body

před 2 hodinami

Policisté upozorňují na nárůst nehod na českých silnicích a ministerstvo dopravy zatím připravuje první velkou revizi bodového systému za třináct let jeho existence. Řidičům by mohly nově stačit tři mírnější přestupky, aby přišli o řidičské oprávnění. Podle šéfa dopravní policie je to na místě, protože fenoménem českých silnic se stávají nepozorní řidiči. Platí za to například motorkáři, kterých meziročně zemřelo téměř o polovinu víc.

"Cílem ministerstva dopravy je bodový systém radikálně zjednodušit a nastavit tak, aby bylo jasně dané, kdo co dostane za jaký přestupek. Místo nynějších pěti kategorií bodů budou jen dvě kategorie - šest a čtyři body," vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Za nejmírnější přestupky, které jsou dnes ohodnoceny dvěma či třemi body, tak mají hříšníci nově dostat body čtyři. Jako první o tom informovala Česká televize. Příkladem je třeba nebezpečné používání mobilu za jízdy, za které dostanou šoféři i větší pokutu. Dnes na místě hrozí sankce až tisíc korun, ve správním řízení 1 500 až 2 500 korun. "Nově chceme navrhnout dva a půl tisíce korun na místě a až deset tisíc korun ve správním řízení. Telefonování a psaní zpráv za volantem je skutečně nebezpečné, jde o jednu z nejčastějších příčin nehod," říká Rezková. Obecně je největším problémem českých řidičů nepozornost, se kterou je telefonování za jízdy spojeno. Loni se kvůli nepozornosti za volantem stalo téměř deset tisíc nehod a přišlo kvůli ní o život šedesát pět lidí. Konkrétně za telefonování loni policie pokutovala padesát tisíc řidičů. Podobně se na čtyři body zřejmě zvýší i trest za jízdu bez pásů či vyšší překročení rychlosti. Řidičům proto budou v novém systému stačit tři menší nebo dva hrubější přestupky, aby nasbírali dvanáct bodů a přišli o řidičský průkaz. Vybodovaní řidiči mohou žádat o vrácení průkazu až po uplynutí nejméně dvanácti měsíců od jeho odebrání. Čtyři body i za nedodržení bezpečné vzdálenosti Mluví se také o tom, že by se přesně stanovil bezpečný odstup mezi vozidly, jehož nedodržování je častým prohřeškem českých řidičů. Nově by mělo platit, že osobní auta i kamiony musí při překročení rychlosti osmdesáti kilometrů v hodině dodržet odstup minimálně padesát metrů a při rychlosti padesát kilometrů v hodině odstup aspoň třicet metrů. V opačném případě by jim také hrozily čtyři body a pokuta - policie má v plánu dodržování rozestupů kontrolovat. Využije k tomu například přídavné moduly na úsekovém měření rychlosti. "V návrhu počítáme také se zavedením řidičského průkazu na zkoušku pro začínající řidiče," dodává Rezková. V praxi by to mělo znamenat, že v rámci bodového systému budou mít čerství řidiči první dva roky o polovinu nižší bodový limit. V souvislosti s novými změnami by jim tak stačil jediný vážný přestupek nebo dva menší, aby o nedávno nabytý řidičák zase rychle přišli. Řidiči leští displeje telefonů a bourají. Vyléčit z mobilní neurózy zasloužíme všichni číst článek Novelu zákona o silničním provozu, která má všechny zmíněné změny obsahovat, chce ministerstvo dopravy předložit do mezirezortního připomínkového řízení do poloviny února. Nejdříve by tak nová pravidla mohla začít platit od začátku roku 2020. Stávající bodový systém funguje už třináct let. Podle údajů za první pololetí roku 2018 byl řidičský průkaz po nasbírání dvanácti bodů odebrán téměř čtyřiceti tisícům řidičů. Alespoň nějaký bod mělo na svém kontě v polovině minulého roku 477 tisíc motoristů. Chování českých řidičů se rok od roku zhoršuje Podle policie je potřeba bodový systém zefektivnit a zpřísnit už jen proto, že se bezpečnost na českých silnicích v posledních letech neustále zhoršuje. Loni na nich zemřelo 565 lidí, tedy o 63 více než v roce 2017. Meziročně se zvýšil také počet těžce zraněných, o 126 na 2 465. Lehce zraněno bylo 25 215 lidí. I v této kategorii zaznamenali policisté mírný nárůst oproti roku 2017. Znepokojivé údaje policie sleduje také na celkovém počtu nehod, který stoupl téměř o tisíc na 104 764. "Zaznamenali jsme výrazné zhoršení těch nejzávažnějších následků," řekl šéf dopravní policie Tomáš Lerch. Počet nehod i jejich následky podle něj ovlivnilo zejména chování účastníků silničního provozu, ale vliv mělo také teplé počasí v loňském roce. Nejčastější příčinou nehod byla nepozornost řidičů. "Nepozorný řidič je tím největším fenoménem doby, který se podílí na dopravních nehodách," dodal Lerch. Nejvyšší meziroční nárůst však policisté zaznamenali v kolonce usmrcených motocyklistů. Zatímco v roce 2017 zemřelo na českých silnicích 62 motorkářů a jejich spolujezdců, loni jich bylo 88. To je o 42 procent víc. Nejtragičtějším měsícem byl pro motorkáře podle statistik srpen, kdy jich zemřelo patnáct.