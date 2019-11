"Jsme zklamané a znechucené." Pražské matky žádají Hamáčka o přijetí sirotků z Řecka

Členky spolku Pražské matky vyzvaly v úterý ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby okamžitě podnikl kroky k přijetí sirotků z uprchlických táborů v Řecku. Kritizovaly ho za jeho postoj k žádosti řecké strany o pomoc s dětskými uprchlíky. Desítka aktivistek v úterý dopoledne na ministerstvu vnitra předala otevřený dopis s výzvou, kterou podepsalo přes devět desítek žen a také dva muži.

Řecko začátkem září vyzvalo ministry vnitra EU, aby jejich země přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. V dopisu, na který upozornil server Hlídací pes, řecká strana ČR žádala o převzetí 40 dětí. Hamáček pak uvedl, že Řecko se jen snaží znovu vyvolat debatu o přerozdělování uprchlíků. Dodal, že v přesouvání sedmnáctiletých bez nároku na azyl po Evropě nevidí smysl.

"Před třiceti lety jsme demonstrovaly v nesvobodném režimu za lepší život vlastních dětí. Dnes, kdy si užíváme vysokou životní úroveň v demokratickém režimu, můžeme a máme povinnost zachránit alespoň několik málo životů dětí z válečných oblastí," stojí v dopise.

Hnutí pražských matek vzniklo na přelomu roku 1988 a 1989. Upozorňovalo na znečistění životního prostředí. V květnu 1989 uspořádalo první demonstraci v tehdejším Československu, která se na problém zaměřovala. Teď spolek bojuje za bezpečnost dětí v dopravě či za čisté ovzduší v hlavním městě. Dopis adresovaný Hamáčkovi v úterý v sídle jeho ministerstva předávaly původní členky hnutí i zástupkyně spolku.

"Jsme zklamané, znechucené, pobouřené tím, že ministr neodpověděl na žádost řeckého ministerstva vnitra o přijetí 40 sirotků z táborů. Přijde nám normální a lidské, aby se náš stát k humanitární činnosti připojil," řekla novinářům Terezie Hradilková z hnutí pražských matek. Hamáčkův přístup označila za cynický.

"Dětem z Jugoslávie jsme také pomohli"

Autorky dopisu ministra vnitra vyzývají, aby "přestal české humanitární pomoci sirotkům bránit" a umožnil českým organizacím se o děti z válečných zón postarat. Poukazují na to, že přeplněné tábory nejsou vhodné prostředí pro malé děti, ale ani pro náctileté. Hradilková připomněla, že v minulosti Česko přijímalo děti z krizových oblastí třeba i jen dočasně do doby, než se mohly vrátit domů. Týkalo se to třeba dětí z bývalé Jugoslávie.

Informace o postupu při vyřizování řecké žádosti žádala minulý týden při interpelacích opozice. Hamáčkův přístup kritizovala. S návrhem přijmout 50 syrských sirotků z řeckých táborů přišla už loni europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy uvedl, že Česko žádné migranty přijímat nebude a uprchlíkům je potřeba pomáhat v jejich zemích. Zmínil pak plán vybudovat sirotčinec v Sýrii. Týdeník Respekt teď informoval o tom, že se záměr neuskuteční.