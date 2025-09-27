Příjezdem relikvie sv. Václava začala Národní svatováclavská pouť

Pražský arcibiskup Jan Graubner pronesl u relikvie modlitbu za národ, součástí byla i přímluva za moudrou volbu v nadcházejících volbách. Pouť ve Staré Boleslavi, kde byl kníže Václav v roce 935 zavražděn, vyvrcholí v neděli v 10:00 poutní mší na Mariánském náměstí. Tradičně se očekává účast tisíců poutníků z celého Česka.
Lidé pak v zaplněné bazilice, kam relikviář s lebkou přeneslo osm vojáků, vyslechli úryvky z legend o svatém Václavu v podání herce Tomáše Töpfera a skladby českých autorů v provedení Sedláčkova kvarteta. V kryptě sv. Kosmy a Damiána, na místech umučení a prvního hrobu knížete Václava, bude za doprovodu Staroboleslavské scholy slavnostní večer zakončen modlitbami svatováclavských nešpor.
Lebka bude od nedělního rána vystavena v kryptě baziliky, odkud v 17:00 zamíří zpět na Pražský hrad. Při hlavní mši na Mariánském náměstí bude na pódiu u oltáře umístěna relikviářová busta knížete.
Duchovní program začne v neděli v 7:00 ranními chválami a mšemi v bazilice svatého Václava. Poutní mši na náměstí bude sloužit apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo, kazatelem bude Graubner, který před mší požehná pěším poutníkům.
Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Národní svatováclavskou pouť obnovila římskokatolická církev v roce 2003. Státním svátkem je 28. září od roku 2000 a v kalendáři je označen jako Den české státnosti.