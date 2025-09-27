Ekonomika

Nepřehlédněte, ve sváteční neděli se zavřou obchody. Některých se to netýká

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Obchody nad 200 metrů čtverečních, jako jsou například velké supermarkety, budou o nadcházejícím státním svátku, na Den české státnosti v neděli 28. září, zavřené. Stanovuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají obchody na místech s vysokou koncentrací cestujících, tedy na letištích či nádražích, a také lékárny a čerpací stanice.
Zákaz prodeje se kromě obchodů nad 200 metrů čtverečních vztahuje bez ohledu na velikost i na zastavárny, provozovny určené k obchodování s použitým zbožím a zařízení ke sběru a výkupu odpadů, sdělila Česká obchodní inspekce.

Obchody nad 200 metrů čtverečních a další vybrané provozovny musí mít ze zákona zavřeno 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince. Na Štědrý den mohou být tyto obchody otevřené do 12:00. Na zbývající státní svátky, kam patří Velký pátek, 1. květen, 5. a 6. červenec a 17. listopad, se zákaz prodeje nevztahuje.

Za porušení zákona o prodejní době v maloobchodě hrozí provozovatelům pokuta do milionu korun, v případě opakovaného přestupku mohou přijít až o pět milionů korun. Výše pokut, které ČOI uděluje, se většinou pohybuje od několika tisíců do nižších desítek tisíců korun, řekl ČTK dříve mluvčí inspekce František Kotrba.

 
