Nepřehlédněte, ve sváteční neděli se zavřou obchody. Některých se to netýká

Zákaz prodeje se kromě obchodů nad 200 metrů čtverečních vztahuje bez ohledu na velikost i na zastavárny, provozovny určené k obchodování s použitým zbožím a zařízení ke sběru a výkupu odpadů, sdělila Česká obchodní inspekce.
Obchody nad 200 metrů čtverečních a další vybrané provozovny musí mít ze zákona zavřeno 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince. Na Štědrý den mohou být tyto obchody otevřené do 12:00. Na zbývající státní svátky, kam patří Velký pátek, 1. květen, 5. a 6. červenec a 17. listopad, se zákaz prodeje nevztahuje.
Za porušení zákona o prodejní době v maloobchodě hrozí provozovatelům pokuta do milionu korun, v případě opakovaného přestupku mohou přijít až o pět milionů korun. Výše pokut, které ČOI uděluje, se většinou pohybuje od několika tisíců do nižších desítek tisíců korun, řekl ČTK dříve mluvčí inspekce František Kotrba.