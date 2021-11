Prezident Zeman opustil Ústřední vojenskou nemocnici, vrátil se do Lán

Prezident Miloš Zeman v sobotu v 15:30 opustil Ústřední vojenskou nemocnici (ÚVN) v Praze, kam byl převezen ve čtvrtek večer ze zámku v Lánech po zjištění nákazy covidem-19. Prezidenta podle zpravodaje ČTK na místě odvezla sanitka.

Prezident byl bez příznaků nemoci a v nemocnici strávil dvě noci, zdravotníci mu aplikovali infuze s monoklonálními protilátkami. Nyní by měl zamířit na zámek do Lán, kde plánuje v neděli jmenovat novým předsedou vlády šéfa ODS Petra Fialu.

Prezident se ve čtvrtek vrátil do Lán po hospitalizaci trvající od 10. října. V sídle prezidenta strávil jen pár hodin, Fialu tam původně chtěl jmenovat novým premiérem už v pátek. Nyní Kancelář prezidenta republiky chystá podobu jmenovací ceremonie, která má odpovídat pravidlům pro izolaci pacientů, u kterých byl covid prokázán. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová totiž v pátek oznámila, že i na hlavu státu se vztahují přísná karanténní opatření. V izolaci musí každý nakažený koronavirem zůstat 14 dnů.

Podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) nemůže však být Fiala jmenován v osobním kontaktu se Zemanem. Na podobě upraveného ceremoniálu by se zúčastnění měli dohodnout ještě dnes. Jmenovat by měl Zeman Fialu v neděli v 11:00, předseda občanských demokratů a lídr koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů se STAN by s prezidentem chtěl dohodnout i jasný harmonogram jmenování celého kabinetu. Očekává, že by se vláda měla ujmout řízení země nejpozději v polovině prosince. Prezident plánoval od pondělí sérii schůzek s kandidáty na ministry, což zkomplikuje jeho izolace. S Fialou už nicméně jednou jednal formou videokonference.

O Zemana bude v Lánech znovu pečovat společnost Senior Home Group, která se zdravotní péči o prezidenta začala věnovat po jeho čtvrtečním propuštění z ÚVN. Testování Zemana na koronavirus si firma podle člena svého vedení a lékaře Borise Šťastného ve čtvrtek vyžádala kvůli kontaktu prezidenta s nakaženým člověkem.